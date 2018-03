Actualitzada 22/03/2018 a les 06:43

Si més no, així, a primera vista, el plafó que surt a la fotografia és maco, tal com està dissenyat i amb tanta coloraina. I si a més serveix per descongestionar el trànsit a la capital, doncs encara millor. Malauradament, després d’uns quants experiments en els darrers anys a algunes de les urbs més castigades pels efectes del trànsit rodat, el que s’ha comprovat és que per treure els cotxes dels carrers l’únic que funciona de debò és posar-se dràstic i prohibir la circulació de vehicles privats, almenys durant determinats segments horaris. Ja em crec el que diu el conseller comunal de Medi Ambient, David Astrié, que hi ha ciutats on el sistema que vol implantar a la capital ha servit per reduir el volum de trànsit, però aquest és un problema per al qual les solucions particulars d’un lloc no acostumen a servir per a la resta (tret de l’opció més dràstica, com deia) perquè hi influeixen factors molt diversos: l’orografia, la densitat de població del nucli urbà i de la perifèria, la xarxa de carrers, l’oferta d’aparcaments i de transports públics, etcètera. Especialment en aquest darrer aspecte, el transport públic, les evidents deficiències del servei actual, sobretot pel que fa a la comunicació de la capital amb els pobles de les parròquies altes, fa que cada cop que t’hi has de desplaçar per feina o per qualsevol altra necessitat l’opció pel vehicle privat sigui pràcticament insubstituïble. I mentre això sigui així, fa molt l’efecte que per augmentar el nombre de vianants a costa de disminuir el nombre de conductors caldrà quelcom més que una col·lecció de panells estratègicament distribuïts per les principals vies d’Andorra la Vella.