Actualitzada 16/03/2018 a les 20:23

Gemma Rial

Emmanuel Macron ha anunciat que a final del seu mandat situarà el preu del paquet de tabac en deu euros. Una mesura destinada a fer baixar de forma dràstica el consum de tabac, la lluita contra el qual fa anys que dura pels seus perjudicis a la salut i pels elevats costos que suposa a la sanitat. El fet que en un país fronterer com el nostre, d’on a més el president de la República Macron n’és Copríncep, el paquet tingui uns preu tan baixos és un problema. L’increment sabut del contraban per la frontera francesa és una preocupació de França, sòcia d’Andorra en les negociacions per l’acord d’associació. A aquest motiu respon la visita ahir del ministre de Comptes Públics francès, Gérald Darmanin, amb qui el Govern vol arribar a solucions que frenin el contraban sense ingerències en sobirania fiscal. El 0,4 per cent de tabac manufacturat que entra a França prové d’Andorra.

Més enllà del conflicte bilateral que pot suposar, el contraban s’ha convertit en un negoci de màfies en què pateixen les conseqüències els més pobres.

Els que patrullen les munta­nyes i controlen les anomenades mules del contraban es troben majoritàriament amb immigrants, magrebins, marroquins, però cada cop més sirians, en condicions lamentables amb calçat malmès i vestimenta precària que travessen enmig de munta­nyes amb fred i neu els carregaments de tabac de contraban per un grapat de monedes de plata.

Els més febles de la cadena són els que acaben pagant perquè s’enriqueixin uns quants.