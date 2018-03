Consell dels Joves

Actualitzada 12/03/2018 a les 20:13

La setmana passada va tenir lloc el setzè Consell General dels Joves i un cop més s’hi van debatre temes molts interessants, actuals i que preocupen els joves d’Andorra. Les proposicions de llei que s’hi presentaven van donar peu a bones discussions i molt apassionades, en alguns casos. Menors que pateixen conductes addictives, reduir el consum de drogues, l’acollida de refugiats per raons humanitàries, la igualtat entre dones i homes, la promoció de l’esport-estudi i la doble nacionalitat són temes dels quals se’n parla sovint i no sempre es té en compte l’opinió dels joves. Aquest Consell General és un bon filtre per veure quins són els temes que els interessen i cap on voldrien anar. El dret dels joves a la participació i a ser escoltats està establert en la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Tot i que a simple vista aquest Consell General semblaria un bon exercici d’aquest dret, no ho és al cent per cent. I per què si estem escoltant-los i estan participant? Doncs perquè, tal com s’estableix en el reglament del Consell General de Joves, aquesta activitat té un objectiu didàctic i que els joves coneguin “la important tasca que desenvolupa el legislador” seguint “tot procés des del moment que entra un projecte al Consell General fins que s’aprova la llei”. Sí que hi ha un segon objectiu, que és “donar a conèixer les seves idees”. Al ser principalment un projecte educatiu, un cop presentades i aprovades o no les proposicions de llei, aquestes no tenen perquè ser tingudes en compte pel Consell General. És una llàstima que després de tota la bona feina feta pels joves, això quedi en un no res. I aquí és on caldria donar-hi un punt de participació real, amb un compromís real de retorn als joves per part del Consell General. Una resposta de quines proposicions poden tenir continuïtat i quines no explicant els motius del perquè sí o del perquè no. Seria un bon regal pel seu 18è aniversari!