Actualitzada 12/03/2018 a les 07:14

Vladimir Fernández Armengol

Les estadístiques indiquen que al voltant del 70% de negocis familiars no sobreviuen al primer canvi generacional, i només el 15% és capaç de sobreviure al segon canvi generacional. Després d’haver dedicat tota una vida i haver superat mil i una dificultats, què pot fer l’empresari per vèncer aquestes estadístiques? El primer pas és acceptar que no podrà dirigir eternament el negoci i que ha de traspassar el coneixement que només té ell a la propera generació, o bé a una estructura directiva que doni valor a l’empresa, i transformar els anys de dedicació en una transacció que li permeti viure una bona jubilació. En qualsevol dels dos escenaris, ja sigui per planificar el canvi generacional o bé per preparar un traspàs ordenat del negoci a un inversor, el camí és el mateix, s’ha de professionalitzar l’empresa, que vol dir canviar la manera de treballar, deixant de prendre decisions de forma intuïtiva i definir una estratègia a mitjà i llarg termini per prendre decisions en base a informació analítica. Això, encara que sembli avorrit, és la clau per sobreviure al canvi generacional o poder vendre el negoci, i implica dissenyar uns bons processos de control intern i un sistema de comptabilitat que faciliti la informació per prendre les decisions. A continuació l’empresari podrà delegar en una estructura directiva certes decisions a canvi de poder gestionar el negoci de forma global, i conviure amb els seus successors o directius els darrers anys al front del negoci traspassant aquell coneixement que només té ell. Tant si l’objectiu és passar el negoci a la següent generació o vendre’l, si no traspassa el seu coneixement personal, quan ell es retiri, el valor del negoci caurà en picat i dificultarà la supervivència de l’empresa i n’impossibilitarà la seva venda. El mercat ofereix inversors amb ganes d’adquirir negocis professionalitzats i rendibles, però per accedir-hi primer s’ha d’ordenar bé el negoci.



*Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe Horwath