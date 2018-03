Regular la doble nacionalitat

El canvi legal tindria avantatges per

a tota la societat i enriquiria el país

Actualitzada 09/03/2018 a les 06:51

Dimecres passat, el Consell de Joves va aprovar una proposició de llei per permetre la doble nacionalitat, amb 20 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. El darrer estudi del Centre de Recerca Sociològica revelava que el 73,5% dels andorrans estaven a favor de la possibilitat de tenir més d’un passaport.

És evident, doncs, que hi ha una majoria social àmplia a favor d’aquesta idea, que des del PS van incorporar a les nostres propostes després d’aprovar, en el congrés del 2016, una ponència treballada amb experts de reconegut prestigi internacional sobre la matèria. I aquesta majoria social no va desencaminada.

Permetre la doble nacionalitat comportaria per a tota la nostra societat importants avantatges. Els primers beneficiats serien els mateixos andorrans, especialment els qui, per motius professionals o de formació, hagin de marxar a viure a altres països, opció cada cop més habitual en un món tan global com l’actual.

Tenir un segon passaport és una eina per créixer professionalment i a nivell de preparació educativa. I cal tenir en compte que un andorrà, fins i tot aquell que no té ascendents estrangers, té moltes facilitats als països del nostre entorn per demanar aquesta segona nacionalitat. Sense anar més lluny, a Espanya només cal demostrar dos anys de residència efectiva.

La doble nacionalitat també beneficiaria els residents que porten anys al Principat i que, de facto, ja se senten andorrans. Els obriria la porta a incorporar-se al cens electoral. I és que tenen tot el dret a poder participar políticament. Que més persones puguin participar de la vida pública enriqueix el país, millora el sentiment de pertinença i permet que més gent preparada i capacitada se sumi al repte de tirar-lo endavant votant i/o com a càrrecs electes.

La nostra proposta està treballada tècnicament amb experts i s’estableix en un marc acotat, sota la signatura de convenis amb un grup reduït d’estats, que deixa clar que només es podrà votar a un dels dos i que el criteri de residència serà necessari per als qui l’adquireixin com a segona nacionalitat. Ningú la pot refusar amb arguments com que l’andorrana quedarà diluïda o que les eleccions al nostre país es podran decidir des de fora. Per tant, ens sembla una reforma necessària i beneficiosa per a tots.

#4 Bueno...

(09/03/18 14:51)



#3 Doble Nacionalitat Si

(09/03/18 11:21)



#2 Yvana

(09/03/18 09:27)



#1 The Observer

(09/03/18 07:37)