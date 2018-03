Els comerciants han de procurar anti­cipar-se tant com pu­guin als constants canvis

Actualitzada 06/03/2018 a les 19:56

Quan llegeixo notícies sobre l’estancament del nombre de comerços, o quan els comerciants del nostre país lamenten que les vendes no augmentin malgrat l’evolució positiva del nombre de turistes, no puc evitar tenir un sentiment d’enyorança del model de compra que desapareix. Ja fa uns quants anys que la manera de comprar ha canviat. La globalització, el comerç electrònic i les grans superfícies, deixen enrere el model tradicional dels mercats i del petit comerç, on hi havia una proximitat i una interacció entre el venedor i el comprador. El gran canvi dels darrers anys és, sens dubte, el comerç electrònic. Un cop superat el temor de la seguretat dels pagaments per Internet, un es deixa anar. Comencem comprant un vol d’avió o un llibre. Després passem a fer la compra del supermercat i arriba un moment en què ens adonem que ens hem deixat portar per la comoditat o per la major oferta del comerç online, deixant de costat el model de compra física als establiments. Les notícies que parlen de l’evolució del comerç afegeixen novetats tecnològiques, com ara la realitat augmentada: aplicacions que ens permetran veure un moble renderitzat al menjador de casa nostra captat a través de la càmera del mòbil, o ulleres de realitat virtual amb les que podrem veure com ens queda una peça de roba o determinar la talla que necessitem. Si ens agrada el producte, podrem fer la compra directament a través del telèfon mòbil. És ben comprensible el temor dels comerciants. Els canvis de models, els preus elevadíssims dels lloguers dels locals, les dificultats per incloure la venda online en el comerç o les notícies gens optimistes del sector, no són atractius que incentivin obertures de nous comerços. Govern està desenvolupant un pla estratègic del turisme de comerç, amb una sèrie d’accions que pretenen millorar el sector comercial. Tot i això, els comerciants han de procurar anticipar-se tant com puguin als canvis constants.