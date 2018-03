Aportacions de socis

Actualitzada 06/03/2018 a les 20:02

Generalment, quan en una societat es van acumulant pèrdues, tots els socis solen realitzar aportacions dineràries per compensar-les. En el cas de Naturlandia, o Camprabassa, tan sols un dels socis efectua aportacions, el comú de Sant Julià de Lòria. Aquestes aportacions no figuren al balanç com a tals, sinó com a augment del capital social. Més accions del comú –per dir-ho d’una altra manera–. Em fa gràcia l’informe del Tribunal de Comptes del 2015 (el darrer que trobem publicat) on es qüestiona la viabilitat futura de la societat tot dient que “dita viabilitat està supeditada a l’acompliment de les previsions i al suport dels seus accionistes”. Imagino que, dos exercicis tancats després, dels quals no disposo de cap informe, tot segueix amb les mateixes previsions i suport –i amb més deute–. Les previsions eren de no tenir més pèrdues, cosa que no s’ha acomplert i el suport tan sols és d’un sol accionista: el comú. Almenys pel que fa al suport econòmic, els altres accionistes deuen donar suport moral. Fins i tot existeix un accionista majoritari, la Mútua Elèctrica, que cada any va rebaixant el valor de les seves accions, és a dir, no li dona ni el seu suport moral. El cert és que els altres accionistes donen suport mitjançant impostos comunals, com els que no som accionistes, que hi col·laborem per la mateixa via impositiva i tota la vila laurediana i no laurediana fa la seva aportació mitjançant mancances en altres inversions. Com es comptabilitzarà aquest any el milió d’euros que injectarà el comú per pagar salaris i CASS, entre altres?

#3 Pere

(07/03/18 08:57)



#2 Gregori

(07/03/18 08:48)



#1 Salvador

(07/03/18 08:38)