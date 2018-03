No se'n parla prou

Sobirania energètica i donar compliment als acords internacionals

06/03/2018

Els darrers anys hem parlat molt de les grans reformes en l’àmbit econòmic com ara l’obertura econòmica, el desplegament del model fiscal o l’intercanvi automàtic. En l’àmbit social, l’elaboració de la Llei de serveis socials i sociosanitaris i el seu desplegament ha suposat un gran avenç i ha centrat bona part del debat parlamentari. També hem parlat molt de l’acord d’associació, de la reforma del sistema sanitari, de la reforma laboral i ara de la reforma de la Funció Pública.

Però, en canvi, no ha agafat aquesta rellevància pública una de les reformes que, per la seva envergadura i implicacions, està al mateix nivell que les reformes abans esmentades: la reforma del nostre model energètic. Una reforma que es va iniciar amb una anàlisi profunda i definició de l’estratègia plasmada en el Llibre Blanc de l’Energia. Amb la modificació de la Llei de FEDA es dotava un dels actors clau amb les eines necessàries per poder liderar i assolir els reptes d’aquesta reforma. Amb la Llei del foment del vehicle elèctric i el pla d’ajudes Renova i Engega es va fer un pas ferm per afrontar el repte de la mobilitat i el consum energètic responsable i sostenible.

Recentment, han entrat presentades les peces finals per poder completar aquesta reforma. La Llei de la transició energètica i del canvi climàtic, necessària per implementar un model energètic que persegueix la reducció de la dependència energètica de l’exterior i l’augment de l’ús de les energies renovables, fomentant els hàbits socials i les pràctiques econòmiques i de consum més beneficioses per al medi ambient, i apostant pel rol exemplar de les administracions.

I el pla sectorial d’infraestructures energètiques que preveu que per abans del 2030 s’aconsegueixi generar el 33% de l’energia que consumim, triplicant la producció nacional i en el qual les energies renovables passaran a ser el 68% del total i les emissions de gasos d’efecte hivernacle disminuiran en un 33%.

Una reforma que busca convertir Andorra en un país modern, obert, competitiu i homologable amb els estàndards de sostenibilitat i amb l’objectiu estratègic d’assolir una major sobirania energètica i donar compliment als compromisos internacionals adquirits en la lluita contra el canvi climàtic.

