La campana de Hitler

L’ajuntament de la localitat alemanya de Herxheim am Berg ha decidit mantenir el seny a la torre del campanar amb la inscripció ‘Tot per la pàtria. Adolf Hitler’

L’ajuntament de Herxheim am Berg ha decidit en votació del seu consultori mantenir a la tor­re del campanar, la campana d’Adolf Hitler, una campana de 240 quilos amb la inscripció “Tot per la pàtria. Adolf Hitler” i l’esvàstica gravada en el mateix bronze. La notícia surt publicada el primer de març a Històries del món de La Vanguardia, una de les seccions que més m’agrada d’aquest diari, i ve signada per María Paz López, corresponsal a Berlín. Ens explica que l’assumpte va ser posat de manifest per l’exorganista de l’església de Sankt Jakob, Sigrid Peters, el mes de juny de l’any passat.

Pel que sembla, fins aquell moment, ningú en sabia res o els que tenien cura de l’església i del campanar es feien el suec mentre la campana seguia sonant. Des de juny del 2017 fins ara ha estat en silenci, però pel que sembla aviat tornarà a sonar.

Dels arguments que han donat per mantenir-la i fer-la sonar són variats. L’experta en campanes Birgit Müller ha escrit en el seu informe que la campana és un monument acústic, afirmació que per si mateixa es mereix un monument. Els altres prefereixo estalviar-me’ls però ja se’ls poden imaginar. La campana, pobra, no en té cap culpa, però sí la seva inscripció. Quant a l’esvàstica, tots sabem que és un símbol religiós present a moltes cultures asiàtiques, però aquesta precisament, la de la campana en discussió representa quelcom ben diferent. Tampoc es contempla la possibilitat de llimar la inscripció i l’esvàstica perquè en podria alterar el so.

Per això no és d’estranyar que Josef Schuster, president del Consell Central dels Jueus a Alemanya s’hagi mostrat perplex i hagi dit que per a ell és un misteri com una campana dedicada a un dels principals criminals de la història pot ser compatible amb la cristiandat.

No puc estar més d’acord amb ell. Més enllà del que pensi el consistori municipal i de les seves raons, l’església luterana potser també tindria quelcom a dir en l’assumpte.

La notícia no deixa de ser sorprenent en un país que va saber trencar amb un passat que sempre ha condemnat i sempre han demanat perdó.

Però en fi; ells, l’ajuntament de Herxheim am Berg, sabrà el que fa. És cert que no canviarem la història, ni el que va passar. El nacional-socialisme alemany es va cobrar milions de víctimes innocents, i aquesta campana en particular per molt bé que soni, no deixa de ser una ofensa per als milions de víctimes i per al poble al qual es va voler exterminar.

Herxeim am Berg farà sonar un altre cop la seva campana hitleriana. Tant se val quin sigui el so, per a molta gent les seves campanades sempre seran campanades a morts.

#1 Que soni la campana.

(06/03/18 11:45)