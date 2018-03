Millores al LECS

Al debat del pressupost vaig defensar la modificació del càlcul de la pensió de solidaritat per a la gent gran

Tot i que el projecte de llei del pressupost ja plantejava certa millora, la voluntat d’aquesta esmena anava una mica més enllà per millorar la situació econòmica de la gent gran, i em justificaré.

Actualment quan dos pensionistes viuen junts i si tots dos tenen pensions de jubilació per sota del LECS (que es troba indexat en el salari mínim) i compleixen els criteris d’adjudicació, poden arribar a aconseguir una ajuda que la suma de les dos pensions de jubilació i la pensió de solidaritat no pot superar el 100% del LECS més un 70% addicional. Si transformem aquest criteris a números, vol dir que el LECS personal es troba en 1.017,47 euros, més el 70% vol dir 712,22 euros, i la suma dels dos valors dona que la parella obtindria 1.729,69 euros, i si finament ho dividim entre dos queda una quantitat de 864,84 euros.

És a dir, que la suma de la pensió de jubilació i la pensió de solidaritat se situaria en 864,84 euros per a cadascun d’ells, quantitat inferior al salari mínim.

L’Associació de la Gent Gran des de fa molts anys reclama que les pensions es puguin situar com a mínim en el salari mínim.

Com que entenc que el que cal aportar són mesures per ajudar les persones vaig preparar una esmena al projecte de pressupost.

La meva proposta d’esmena anava encaminada a fer aquest càlcul de forma individualitzada, això vol dir que la pensió de solidaritat es calculés en funció de la pensió de jubilació que cobra cadascun d’ells, sense fer-ho de forma conjunta, sense diferències, sense necessitat de disminuir-ne cap per equiparar-les, i aleshores podríem afirmar que al nostre país els jubilats poden accedir a cobrar una pensió que s’equipari al salari mínim.

També té un benefici important, quan un d’ells mor, el pensionista supervivent, ja que té la seva pensió indexada al salari mínim i li estalviem tornar a fer de nou tot el procediment de sol·licitud.

Entenc que el ministre Espot cregui que la seva proposta ja ofereix una millora, i ho comparteixo, tot i que la meva anava més enllà de forma raonada i assumible econòmicament.

Considero que les pensions de solidaritat per a la gent gran són una inversió i no una despesa.

