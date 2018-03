Reunions de realitat

Estem copsant de primera mà quines són les dificultats dels ciutadans

Actualitzada 02/03/2018 a les 06:45

Durant aquest 2018, des del PS estem organitzant cada darrer dimarts de mes reunions obertes a la ciutadania. Aquestes trobades les fem cada vegada a una parròquia diferent. La idea és donar la volta a tot el país. El torn d’Andorra la Vella va ser el 30 de gener i el d’Encamp aquest passat 27 de febrer. La pròxima reunió serà el dimarts 27 de març a Escaldes-Engordany.

Aquestes reunions són essencials segons dos punts de vista. Primerament són informatives i han de servir per apropar a la ciutadania tant la feina que realitzen els càr­recs electes del PS com les propostes i projectes que es defensen des de la formació, així com les repercussions de les lleis que s’aproven al Consell General o de les mesures que adopten Govern i comuns. Ens serveixen per explicar quina és la nostra tasca a les diverses institucions on estem representats i també la nostra visió sobre determinats temes d’actualitat política en general.

Segon, i la més important, aquestes reunions tenen la funció d’escoltar de primera mà què és el que preocupa al ciutadà. En temps en què els polítics estem criticats per la manca de contacte amb la realitat, aquest exercici permet que el PS estigui encara més en contacte amb les dificultats i preocupacions de les persones.

En les reunions realitzades fins ara, s’han fet paleses les dificultats que tenen moltes persones de sobreviure a Andorra amb sous baixos o amb pensions pírriques. També les dificultats que tenen els joves per emancipar-se o la impossibilitat general d’accedir a un habitatge digne o els augments abusius del lloguer en el moment de les renovacions de contracte. S’han comentat els problemes per accedir a determinats serveis públics per l’encariment del seu preu, a la manca de mesures de reactivació econòmica del govern i dels comuns o la política d’inversions que segueixen en general els diferents governs de DA, entre altres...

Les diferents comissions que estan treballant en les propostes per solucionar aquests i altres problemes tindran molt en compte les experiències mostrades pels ciutadans en totes aquestes reunions tancant-se un cercle que, estem convençuts, serveix per millorar el país i la vida de les persones.