Actualitzada 02/03/2018 a les 06:46

El dia 1 de desembre del 2013, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l’1 de març com el dia de la zero discriminació. Si partim del fet que la discriminació és el tractament que es fa a una persona o col·lectiu per causa de raça, sexe, l’origen, les idees, la religió, la posició social o econòmica, etcètera. Avui, però, em centraré en la discriminació que pateixen les dones amb discapacitat, que en aquest cas ens trobem davant d’una doble discriminació, atès que a la discriminació per discapacitat s’hi afegeix la discriminació per raó de gènere. Cercar quins motius i en quins àmbits viu la disparitat la dona discapacitada, i al mateix temps, donar respostes i fer propostes per tal d’assolir la igualtat és el següent pas que hem d’assolir des dels nostres col·lectius. Les dones amb discapacitat coneixen, en relació amb els homes amb discapacitat, discriminacions de la mateixa naturalesa, però en el cas de les dones la persistència d’aquesta discriminació s’uneix a tots els desavantatges resultants de la mateixa discapacitat i del fet de ser dona. En la societat actual, la qual sobrevalora la joventut i la bellesa entre les dones, no és gens fàcil ser una dona amb discapacitat. La sexualitat, en particular, és molt sovint percebuda de manera diferent entre els homes amb discapacitat i les dones, moltes vegades són considerades asexuades tot i que són elles, majoritàriament, l’objecte d’abusos sexuals amb més freqüència que les altres dones. La violència contra les dones amb discapacitat, encara poc estudiada, és un fenomen suficientment greu per exigir mesures enèrgiques. Les dificultats que troben les dones amb discapacitat són principalment a causa dels prejudicis que perduren i el primer pas és que siguin considerades des del punt de vista de llurs capacitats. Amb l’objectiu de garantir la igualtat de tracte, caldria que, en tots els àmbits, hi hagi una presa de consciència de la diferència que la societat estableix entre els sexes, i les mesures adoptades ho han de tenir en compte.