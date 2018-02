Actualitzada 28/02/2018 a les 06:41

No es tracta de cap quota de subministrament elèctric, així és com anomenem alguns la cotització mensual dels treballadors per compte propi a la CASS: tarifa plana. Una quota mensual que aquest any ha passat a ser de 453,68 euros. Ja vaig comentar anteriorment que difícilment es podria aplicar aquest any la tan anunciada modificació de la quota segons els resultats obtinguts, ja que no disposarien de les dades dels autònoms. Tampoc costava tant, de la mateixa manera que per sol·licitar la cotització reduïda ja en vigor, s’han de presentar els comptes de l’any anterior. Actualment ja existeix una cotització reduïda pel primer any d’activitat o per beneficis inferiors a 12.000 o 24.000 euros. Aquesta tarifa plana és la que paguem la majoria dels treballadors per compte propi, que es basa en el 22% del salari global mensual mitjà, fixat ara mateix en 2.062,16 euros. Aquesta tarifa plana és obligatòria. Els autònoms no podem escollir, tan sols pagar i callar, tot esperant que algun dia podrem cobrar una pensió digna. Tampoc podem fer cap vaga en senyal de protesta. Penso que caldria activar amb urgència les modificacions a la cotització dels treballadors per compte propi, encara que hàgim de dipositar els nostres comptes amb antelació. El problema principal és que ara mateix interessen molt més altres temes, com ara la vaga dels funcionaris, l’entrada al FMI o els augments a aplicar al tabac. Ja sé que hi ha molts funcionaris i que el seu vot és molt important, però m’agradaria recordar al “Govern dels millors” que hi ha molts més treballadors per compte propi i que el seu vot també és molt important.

#1 RJ

(28/02/18 10:18)