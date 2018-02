Que hi ha algú?

Carta oberta a l’equip de govern comunal de Sant Julià de Lòria

Actualitzada 28/02/2018 a les 07:30

Angi Duró i 11 persones més

Meritxell Fiter, Josefa Flores, Roser Font, Anna Gabriel, Josep M. Goicoechea, Albert Gomà, Jesús Paricio, M. Pilar Pijoan, Santiago Pijuan, Marta Ribas i Anna Riberaygua



De qui és el paisatge? De qui és el poble? Aquestes preguntes podrien ser les d’un infant que demanés també de qui és l’aire o de qui és el sol.

El poble no pertany a ningú. Som les persones que ens el fem nostre, vivint-lo, estimant-lo, gaudint-lo i intentant millorar allò que no funciona.

Què vol dir democràcia? El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans en dona aquesta definició: “Sistema de govern basat en el principi de la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions d’interès col·lec- tiu. Comunitat governada amb aquest sistema.”

Entenem la gestió comunal des de la responsabilitat, la transparència i la bona voluntat.

Els representants polítics són persones elegides pel poble per fer una feina que les hauria d’honorar. Treballar per a tota la gent que hi viu, per fer de la parròquia un lloc cada cop més agradable i més habitable i fer-ho des de la major transparència possible hauria de ser el principal objectiu de l’equip comunal. A pesar del canvi de govern comunal i de les promeses electorals, Sant Julià continua patint una manca de transparència i de participació democràtica enormement decebedora per a la ciutadania.

Situem-nos: a mitjans de desembre, un grup de ciutadans demanem una reunió per tal que totes les persones interessades en la gestió i desenvolupament de la parròquia puguem escoltar propostes, aportar-ne i compartir els nostres dubtes i neguits amb uns representants comunals que havien promès durant la campanya electoral transparència i diàleg. Deixem passar, que són vacances de Nadal, deixem passar, que és Reis… deixem passar algunes setmanes que estem empatxats de tanta festa. A finals de febrer, dos mesos més tard de la nostra demanda, encara no tenim cap resposta tot i les reiterades trucades d’un membre del grup al comú.

Davant aquesta trista i deplorable situació, només ens queda la possibilitat d’enviar una carta oberta als nostres representants. Tenim moltes preguntes i ens preocupen molts temes que ens afecten directament.

Què farem amb la Rabassa? Què farem amb el riu Valira al tram que passa per Sant Julià? Què farem del vial, què farem de Sant Julià? Com ho pagarem tot plegat? Reiterem, doncs, la demanda d’una reunió de poble en la qual s’atenguin les preguntes que ens fem molts ciutadans de la parròquia i que fa massa dies que no obtenen resposta.

Senyor cònsol, equip de govern comunal: el poble no pertany a ningú, som les persones que ens el fem nostre, que el vivim, l’estimem, o el patim.





