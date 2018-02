D'art i política

L’obra ‘Presos Polítics’ ja ha passat a la història com el tema més discutible,

important i significatiu d’Arco 2018 i tothom ha quedat més o menys content

Actualitzada 27/02/2018 a les 06:39

Com han informat tots els diaris i mitjans de comunicació del país veí, Ifema (la fira de Madrid) va decidir la setmana passada retirar l’obra de Santiago Sierra anomenada Presos Polítics. L’obra, que s’anava a exposar aquest any a Arco, la fira d’art contemporani que des del 1982 es celebra a Madrid i que és una de les principals mostres d’art contemporani, consistia en 24 retrats polítics amb part de la cara pixelada / esborrada i amb uns textos explicatius dels fets que es van derivar del primer d’octubre, la posterior declaració d’Independència, l’aplicació del 155 i l’empresonament d’alguns polítics catalans.

La decisió, tot sigui dit, no té res a veure amb Arco, tal com manifesta el seu director, Carlos Urroz, sinó que va ser proposada per Ifema, i la galerista Helga de Alvear, davant de la petició, no va posar cap inconvenient a retirar-la.

No sé si l’efecte que s’ha produït és l’anomenat efecte Streisand (rememora una denúncia per part de la cantant i actriu Barbra Streisand contra un periodista per publicar unes fotos de casa seva que atemptaven contra la seva intimitat, però que gràcies o per culpa de la denúncia, després van ser vistes per milions de persones) o si se li pot buscar un nom més còmic i significatiu, però amb aquesta patinada, és evident que l’obra Presos Polítics ja ha passat a la història com el tema més discutible, important i significatiu de Arco 2018 i tothom ha quedat més o menys content, excepte la direcció d’Ifema, imagino.

No coneixia, perdonin la meva ignorància, l’autor Santiago Sier­ra; ara ja en sé algunes coses. La galerista Helga de Alvear, que es veu una dona molt tranquil·la i gens independentista, també s’ha emportat la seva part de notorietat i finalment moltíssima gent haurà vist dues fotos: la paret blanca que ocupaven les fotos de l’obra, i l’anterior amb les fotos penjades poc abans que obrissin la fira.

Felicitacions! A veure si algun dia sabem a quina ment se li va ocórrer la fenomenal idea de censurar l’obra i prohibir-ne la seva exposició. Dit amb llenguatge col·loquial, s’ha cobert de glòria. Visca la llibertat d’expressió!

En qualsevol cas, tot aquest enrenou no és més que una altra petita mostra del que està passant. L’independentisme català ha fet, des del primer d’octubre quan ho tenia tot a favor, moltes coses malament (penso que mai haurien d’haver arribat a perdre l’autogovern) però el pitjor de tot és que han despertat una bèstia que es manifesta de formes molt diverses.

La part més trista de la història continua sent la de les persones que estan a la presó, privats de llibertat, quan podrien ser perfectament a casa seva en espera de judici. La presó preventiva, en un cas com el que ens ocupa, sense cap tipus de violència, és una mostra més de l’escarment al qual s’ha volgut sotmetre determinats polítics catalans.