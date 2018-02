Una cita amb Leonard Bernstein

Enguany commemorem el centenari del naixement d’un músic llegendari del segle XX, l’autor del musical ‘West Side Story’, amb un concert el 4 de març al Centre de Congressos

Parlem de Leonard Bernstein, a qui no s’ha que confondre amb l’altre gran Bernstein, de nom Elmer, autor igualment de nombroses bandes sonores, com ara Els set magnífics o l’Edat de la Innocència. Curiosament ambdós compositors no tenien cap parentesc.

Leonard va ser un brillant pianista, un dels directors d’orquestra més aclamats, un divulgador magistral, un escriptor magnífic, però per sobre de tot un immens compositor a qui tots considerem un dels referents creatius de la segona meitat del segle passat. Lenny, com així l’anomenaven els seus amics, naixia el 1918 a Lawrence, a l’Estat de Massachusetts, i moria a la ciutat dels gratacels el 1990 als 72 anys víctima d’una pneumònia.

La Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella no podia passar per alt el centenari del seu naixement, una important efemèride que ja sabem que tenen present molts d’altres escenaris dels cinc continents. Nosaltres estàvem en contacte amb els Virtuosos de la Filharmònica de Berlín per estudiar una actuació a Andorra i, mira per on, coincidències de la vida, ells també volien dedicar un concert a la memòria de Bernstein amb peces molt significatives de la seva producció i... bingo!, tindrem Bernstein i fragments del seu West Side Story amb tretze músics de l’orquestra més famosa del món.

I així anunciàvem el concert en el marc de la 24 edició de La Temporada amb un plus a la segona part: La Serenata per a cordes opus 48 de Txaikovski. D’aquesta manera es commemorarà també el 125è aniversari de la mort del genial mestre rus, que ens deixava a la ciutat de Sant Petersburg un 6 de novembre del 1893.

Amb una personalitat arrasadora, Leonard Bernstein dirigia les més reputades orquestres simfòniques, captivava els joves que assistien als seus concerts didàctics al capdavant de la Filharmònica de Nova York, al Carnegie Hall, o seduïa els públics quan, des del podi batuta en mà, interpretava Mozart, Mahler o Gershwin.

Tots coneixem la seva música pensant en el seu inigualable West Side Story, però Lenny va omplir molts més pentagrames i dues bandes sonores impagables: la de La Llei del Silenci, d’Elia Kazan, amb Marlon Brando de principal protagonista; i la d’Un dia a Nova York, amb Gene Kelly i Frank Sinatra com a estrelles encapçalant la pel·lícula dirigida pel propi Kelly i Stanley Donen, els mateixos que immortalitzarien Singing in the Rain nou anys abans del West Side Story del binomi Robbins i Bernstein.

Fins diumenge 4 de març a les 8 del vespre, al Centre de Congressos de la capital, per trobar-nos amb Leonard Bernstein.



*Josep Maria Escribano Casaldàliga, Director artístic de la Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella MoraBanc