El preu dels lloguers

Vladimir Fernàndez Armengol

El preu del lloguer de l’habitatge a Andorra la Vella i Escaldes s’està elevant fins a preus similars als de la crisi financera. Aquest fet té uns efectes molt negatius per a la societat, però sobretot per als joves que volen independitzar-se. Quines mesures es poden prendre per evitar el creixement desbocat dels preus del lloguer? El 2015 París va aprovar una normativa molt interessant que limitava el preu del lloguer dels habitatges amb l’esperança que aquests poguessin ser llogats per tothom (Llei Alur). Dos anys més tard, els propietaris, davant la manca de perspectives de rendibilitat dels seus immobles, han retirat del mercat gairebé un 15% dels pisos que abans estaven en lloguer, i els tribunals han acabat posant en suspens aquesta legislació a París. El resultat: les condicions del lloguer s’han endurit per a molts joves. A Berlín l’intent de limitar el creixement del preu dels lloguers via llei no ha acabat de forma gaire diferent. Els propietaris berlinesos varen trobar una manera d’esquivar-ho cobrant més mesos de fiança, o fent reformes simbòliques, la qual cosa permetria incrementar el preu del lloguer. Actualment el 75% de les ofertes de lloguer estan per sobre del màxim permès per la llei, i aquesta llei està recorreguda al Tribunal Constitucional Federal en espera de resolució. La teoria econòmica clàssica ens indica que qualsevol intent de moderar per mitjans artificials l’oferta o la demanda d’un bé o servei, només crearà una manera creativa d’evitar les restriccions, o bé una retirada de la demanda per buscar altres mercats més rendibles (lloguers turístics). Si volem moderar el preu d’un bé o servei, el que hem de fer és incrementar-ne l’oferta. Si s’aproven mesures que facilitin que aquells pisos que no s’estan llogant surtin al mercat, o bé que se’n construeixin de nous, s’incrementarà l’oferta de pisos, i el creixent preu de l’habitatge es moderarà i hi haurà més pisos perquè els joves puguin accedir a habitatges i independitzar-se.



*Vladimir Fernàndez Armengol, Soci Crowe Horwath