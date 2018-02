Un heliport ben situat

És una infraestructura necessària, però s’han d’escoltar les veus crítiques

Actualitzada 24/02/2018 a les 06:46

Jordi Pasques

Hi haurà soroll i a ningú li plau sentir passar per sobre casa l’espetegar del motor de l’helicòpter que arriba o s’envola. El primer projecte d’heliport, allà al Roc del Patapou, va tenir una oposició ciutadana com mai s’havia vist al país. Posat al rampeu de Carroi i unit amb el centre d’Andorra la Vella amb una mena de funicular, va ser descartat per la proximitat a la trama urbana, i a partir d’aquell dia l’emplaçament del futur heliport nacional d’Andorra ha estat un anar buscant el millor indret per tal de poder-hi posar la instal·lació. Es va parlar de la Comella, on per cert, la privatització del que va ser l’alberg i el canvi de funció és un pas maldestre fet pel comú d’Andorra la Vella, un altre pas fet sense pensar en el bé comú, en la funció social dels edificis públics. Es va parlar també de la borda Vidal, allà a tocar la frontera del Runer. Ara l’indret triat queda entre Escaldes i Encamp, damunt per damunt de la central de FEDA, en un emplaçament ja dedicat a usos industrials. L’indret, encara que no és tan cèntric com hauria estat el Roc del Patapou, queda a tocar del rovell de l’ou d’Escaldes i d’Andorra la Vella i també, encara que una mica més lluny, d’Encamp, amb una via d’entrada i de sortida prou elevada com perquè els helicòpters facin les maniobres d’aproximació i d’envol sense dificultats. Si l’indret és el millor que es pot triar, això ho han de dir els tècnics aeronàutics, la valoració dels quals ha de ser escoltada en tots els seus aspectes, posant sobre la taula els factors positius i els negatius. En qualsevol cas, cal escoltar també les veus crítiques dels qui creuen que l’heliport seria una molèstia i mirar de consensuar les mesures perquè el soroll dels motors afecti el mínim els indrets urbanitzats. Un consens que ha de ser flexible tant per la part promotora, el Govern d’Andorra, com per la plataforma que s’hi manifesta en contra. En aquest sentit, el nombre d’arribades i de sortides i la franja horària en què operarien els vols, tots entenem que no serà com si es tractés d’un heliport situat en una gran ciutat, i que el trànsit no serà un continu arribar i sortir d’helicòpters.

Donem per suposat que l’heliport nacional d’Andorra és necessari, mirant-ho amb bons ulls com a infraestructura estratègica, més en un país de muntanya com és Andorra. Un heliport amb totes les característiques tècniques i de seguretat, suposa una base operativa per als vols comercials i privats i un servei d’helicòpters contribueix a un bon nombre de tasques, més enllà del transport de viatgers. Les empreses andorranes d’helicòpters que s’hi dediquen ho saben prou bé. I els serveis mèdics, de rescat, altra cosa són si disposen d’helicòpter proper per a les seves intervencions i d’un heliport com cal a l’hora d’iniciar el servei. De la mateixa manera que un hospital amb helisuperfície, com el de Nostra Senyora de Meritxell, és un punt a favor per als usuaris que han de ser atesos d’extrema urgència o han de ser traslladats fora del país cap a centres especialitzats. La situació de l’heliport ha de ser molt rumiada. L’heliport ha d’estar ben situat. Construir-lo per construir-lo, per tal de tenir-ne un, per poder dir: ja tenim heliport, no té cap sentit. Per fer-lo tres hores lluny, no cal ni plantejar-s’ho. Ho dic per les declaracions escoltades aquesta setmana d’un polític que parlava de la Rabassa com a indret per situar l’heliport. Un lloc on, fa una desena d’anys, quan es parlava de si era convenient que el govern d’Andorra posés diners a l’aeroport de Montferrer-la Seu, ja va ser posat sobre la taula. Es deia aeroport sí, però a dins de territori andorrà i concretament a la Rabassa. Per sort, el sentit comú i el seny van fer prevaldre la potenciació de l’aeroport ja existent, que és proper, encara que estigui fora d’Andorra. Escoltar ara que l’heliport aniria bé posar-lo a la Rabassa, és no entendre res de la funció i la funcionalitat dels heliports. Pujar i baixar de la Rabassa és el mateix, o pitjor, que baixar o pujar de Montferrer. Per fer-lo a la Rabassa no cal fer-ne cap enlloc.