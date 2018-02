Encara queda un any!

Viure en campanya electoral permanent no fa cap favor al país

Des de fa unes setmanes sona una musiqueta a la qual estem acostumats i que es repeteix en l’últim tram de cada legislatura: l’actual tampoc s’hauria de completar. En efecte, poc abans de les festes de Nadal van saltar totes les alarmes. S’ha notat, de cop, una brusca acceleració en la carrera electoral. Diferents declaracions, dels uns i dels altres, fonamentades o no, han precipitat els esdeveniments i han posat a la palestra les maniobres que s’estaven coent a les cuines dels partits. Ha quedat patent que tots tenen la mirada posada en les properes eleccions, i doncs en la desig-nació dels respectius can­didats. Designació democràtica, per als uns; i no tant, per als altres. Així, s’ha apartat, sense massa mirament i de forma difícilment entenedora per al ciutadà, un antic cap de llista tot i la seva reconeguda aportació durant els precedents comicis. Per cert, aquesta forma d’actuar és pròpia del joc polític, que es caracteritza per dos principis essencials: la ingratitud i la preeminència de les ambicions personals. Per tant, no ens hauria de sorprendre.

Una altra cosa és que aquests moviments guarden poca relació amb la idea que podem tenir del que configura l’interès del país i, de retruc, dels seus ciutadans. I aquest últim aspecte és més preocupant, tot i que cal reconèixer que aquestes pugnes i batalletes són també divertides per a l’observador. Ara bé, gasten unes energies que serien millor aplicar per intentar resoldre les dificultats que vivim. Esgotar els mesos que queden immersos en polèmiques estèrils –per no dir demagògiques– és un luxe que no ens podem permetre. Aquest període hauria de ser hàbil i servir per continuar en el camí de les reformes encara pendents, sense caure en uns debats que només tindrien una finalitat electoralista. Llençar, ara mateix, la campanya, amb les derives populistes que això forçosament comporta, no és fer cap favor al país, que es mereix que es continuï treballant amb realisme i eficiència des del lloc que toca a cadascú per millorar la situació. I ja arribarà l’hora de presentar als electors balanç i projecte i així intentar propiciar també la màxima participació electoral.

