Per la igualtat

Totes, igual que va fer la Rosa, d’una manera o una altra han i hem treballat per fer possible un món on els referents de les dones no es perdin i, tal com diu en el pròleg del llibre La catifa vermella. Dones en primera línia política institucional: “... han estat polítiques que han incidit, totes elles, en la realitat quotidiana d’una ciutadania que a poc a poc ha anat veient i deixant-se de sorprendre davant la irrupció de dones a l’escena política.”

Però tot i trobar-nos immersos en el segle XXI, les desigualtats encara són massa presents. No existeixen diferències significatives amb els altres països.

Pel que fa al gènere, persisteixen desigualtats salarials en noves formes com poden ser la temporalitat, els baixos salaris i els treballs a temps parcial que afecten les dones en major grau. Existeix major presència de dones en els sectors d’activitat que tenen salaris més baixos, concentració de dones en les ocupacions pitjor pagades, major índex femení de rotació laboral i multitud de formes d’assetjament envers les dones.

Persisteix la discriminació en la conciliació de la vida familiar i laboral, en les càr­regues i responsabilitats familiars, que dona lloc a altres desigualtats que queden reflectides en l’escassa presència de les dones en les cúpules directives, en llocs de treball de presa de decisions i finalment en el món polític.

Cal seguir reivindicant el feminisme, cal posar a l’agenda política les polítiques actives d’igualtat, i aquí vull destacar que ja no només han de ser orientades al gènere, sinó que calen polítiques d’igualtat en general, que actuïn de forma positiva sobre les diferents realitats que existeixen a la societat i aconseguir l’equilibri necessari per al seu bon funcio­nament.

No només cal aconseguir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, el que cal és aconseguir la igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.

Un cop vaig escriure: “Les dones polítiques hem de defensar el diàleg i l’acord com a base de la nostra acció, cal recuperar els valors morals i ètics, generar una dimensió moral a la gestió; una lluita constant, sense descans i decidida.”

