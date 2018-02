Estudiar la felicitat

Actualitzada 17/02/2018 a les 06:43

A la Universitat de Yale, la setzena en el rànquing de les institucions més destacades dels Estats Units, prop de 1.200 alumnes es van matricular en una classe que els ajuda a trobar la felicitat. És la que més assistents ha tingut en els 316 anys d’existència d’aquesta universitat. El 2013, Yale va presentar un informe en el qual mostrava que la meitat dels alumnes havien sol·licitat atenció en salut mental, prova que la inestabilitat emocional és una gran preocupació del segle en què vivim.

La professora Laurie Santos, promotora d’aquesta assignatura, és biòloga i psicòloga de la Universitat de Harvard i Ph. D en psicologia. Des de fa uns dies, el seu nom ha sortit en diversos mitjans nord-americans perquè va aconseguir un rècord en una de les millors universitats d’aquest país. Santos va declarar al diari The New York Times que això pot ser un indici que “els estudiants volen canviar i que aspiren principalment a ser més feliços”. “En realitat molts som infeliços i estem ansiosos i estressats”, va replicar un estudiant de 19 anys al diari nord-americà. En termes simples, el curs està enfocat en la psicologia positiva i a canviar patrons de comportament. A més de respondre a avaluacions i fer un examen final, els estudiants han de presentar un projecte de superació personal. “És una classe difícil. Per veure un canvi real en els seus hàbits de vida han de retre comptes cada dia”, va assegurar Santos. “Les nostres idees sobre el que ens farà feliços, com guanyar a la loteria i obtenir un títol, estan totalment equivocades.”

I després de llegir aquesta notícia, penso, per què ens preocupem tant d’aspectes intranscendents que no impacten o impacten negativament en el nostre equilibri emocional? Per què no cultivem més activitats que ens aportin felicitat? No és aquest el nostre objectiu primordial a la vida?

