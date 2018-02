La negació de la realitat

Actualitzada 16/02/2018 a les 06:38

Hi ha molts dies que m’aixeco, llegeixo els periòdics, escolto la ràdio o miro les notícies a la televisió i penso que el món sencer ha perdut la capacitat d’empatitzar amb els més vulnerables, potser la sobresaturació de la informació ens ha dut a ser immunes, a no sentir ni patir per aquells que han tingut la desgràcia de néixer en països on l’ésser humà és només un tros de carn a disposició de depredadors sense escrúpols. On ha quedat la moralitat i la dignitat humana? Tenim una societat cada vegada més formada i al mateix temps més negada a la realitat que ens envolta, aquella realitat que abans ens era pràcticament invisible perquè no disposàvem ni de la meitat de la informació que tenim ara a través de tots els dispositius que tenim al nostre abast, la televisió, les xarxes socials, etcètera. I de què ens serveixen si la màxima preocupació avui en dia és el culte al cos i no a la ment, i girem la cara a la crua realitat perquè estem obligats a ser feliços frivolitzant la felicitat a través de les exposicions públiques perquè si no es publica potser no es fa realitat? La felicitat és per viure-la i no solament per exposar-la, perquè mentre l’exposem perdem aquells instants precisos de la mateixa felicitat. No ens adonem de la sort que tenim pel sol fet de no haver nascut en el Tercer Món i tot i això, encara que la realitat dels més desfavorits ens esclata als nassos i ens demana actuar, finalment ens quedem a la nostra zona de confort. El més fàcil és girar la cara a la realitat que estan vivint moltes persones al món, no voler veure aquesta realitat també ens demostra com de supèrflua és la societat actualment. Tot sovint contra el mal de l’ego tenim un mirall fet a mida, ara només cal que sapiguem emmirallar-nos-hi i veure com de cruel és la vida per a una part de la població del globus terraqüi mentre l’altra part viu dignament amb totes les comoditats i totes les seves necessitats ben cobertes.