El Govern es mereix una vaga general

No han ajudat els empresaris i ara castigaran els treballadors

Actualitzada 16/02/2018 a les 06:46

Hem de reconèixer que, econòmicament parlant, viure a Andorra no és fàcil. El cost de la vida és alt i la majoria dels salaris són baixos, l’accés a un habitatge digne s’ha convertit en un calvari per a moltes famílies i el mercat laboral és petit i restringit. A banda de les poques grans empreses existents, més del 80% del teixit econòmic està format per molts petits empresaris i treballadors per compte propi que sobreviuen en aquest país on l’activitat està extraordinàriament estacionalitzada.

Tot i que algunes de les macroxifres econòmiques poden començar a repuntar i a consolidar-se en positiu, no tot­hom percep el final de la crisi com alguns publiciten. En l’àmbit dels empresaris sorprèn que davant d’aquesta situació, després de 6 anys de Govern amb dues majories absolutes, no s’hagin promogut canvis i reformes perquè les empreses tinguin la vida més fàcil i sobretot segura.

L’únic intent de reforma que se’ls pot atribuir és la llei d’inversió estrangera que, després d’uns anys, s’ha demostrat que si no va acompanyada d’un paquet ampli de mesures de suport, continuarà sent un fracàs. Però és que ni DA se la creu.

En canvi, com a PS, hem intentat obrir noves portes: la llei de cooperatives i l’actual llei d’emprenedoria que està a tràmit parlamentari en són una mostra.

En l’àmbit laboral sorprèn negativament que quasi una desena d’anys després que alguns governs europeus prenguessin mesures per flexibilitzar el mercat laboral per fer front a la severa crisi que s’estava patint, DA vulgui ara començar a aplicar aquestes mesures neoliberals. Canvis, com l’abaratiment de l’acomiadament o l’ampliació del contracte de prova. Mesures que, a més, s’han demostrat ineficaces i que han augmentat les desigualtats. Avui a Europa, els rics són més rics i la classe anomenada mitjana s’ha empobrit.

DA està disposada a castigar els treballadors modificant el Codi de relacions laborals i la llei de la Funció Pública. Unes reformes que no tenen sentit en el context de sortida de la crisi que el mateix executiu anuncia i que van en contra de l’objectiu de promoure accions per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Una vaga dels treballadors del sector públic? Aquest Govern es mereix una vaga general.