Continuem Talentejant

Apostem per projectes no estàtics, que s’adaptin a les necessitats dels joves

Actualitzada 13/02/2018 a les 21:19

Fa vuit anys es va iniciar el projecte Talentejant, una iniciativa que aglutina joves artistes del país d’entre 12 i 30 anys. Fa goig veure com els projectes que neixen per fer costat als nostres joves continuen creixent amb ells i es consoliden gràcies a la seva participació. Ja és el concurs de talents referent en l’àmbit nacional. El Talentejant d’arts plàstiques dona cabuda a les disciplines plàstiques com la pintura, la fotografia o l’escultura. I el Talentejant d’arts escèniques, a la música, el ball o els monòlegs, entre d’altres.

Des de Joventut apostem per projectes no estàtics, que puguin anar modulant-se i adaptant-se a les necessitats i expectatives dels joves. Hem afegit novetats complementaries al concurs que permeten als artistes tenir més visibilitat i per tant més oportunitats. A banda de la plataforma inicial, on els artistes mostren el seu talent i reben orientació per part de professionals, treballem perquè també representi una eina de promoció i els ofereixi certa continuïtat. Pel que fa a la part plàstica, vam arribar a un acord de col·labo­ració amb els comerciants de l’avinguda Carlemany i travesseres per exposar als seus aparadors les obres dels concursants. Una sinergia entre joventut i comerç que apropa l’art al car­rer. En aquest mateix sentit, aquest any estrenem el catàleg, un recull de les obres i artistes, que permet donar-los a conèixer mitjançant un altre suport. Pel que fa a la part escènica, vam crear el vídeo promocional, un vídeo amb les diferents participacions. Alhora, continuem comptant amb la participació d’aquests talents en actes organitzats pel comú. Una altra manera d’ampliar oportunitats i continuar donant-los suport en els seus inicis que esperem que sigui positiva per al seu creixement personal i artístic. Als que encara no us heu decidit, animar-vos a participar-hi i a compartir amb nosaltres el vostre talent. Esperem amb candeletes les vostres actuacions.