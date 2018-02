Estudi de risc individual

Actualitzada 12/02/2018 a les 07:01

Vladimir Fernández Armengol

Andorra està fent passos ràpids i decidits per posar-se a l’avantguarda de la lluita contra el blanqueig de capitals. El 22 de juny del 2017 es va aprovar la darrera modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Aquesta modificació estableix com a eix vertebrador la necessitat que els subjectes obligats duguin a terme una adequada gestió dels riscos de blanqueig de capitals als quals estan exposats. Concretament la llei estableix que en un període de 2 anys (fins al juliol del 2019), els subjectes obligats han de dur a terme un estudi de risc individualitzat (ERI) en el qual s’adoptin mesures adequades per identificar, avaluar i comprendre els riscos de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme, així com les mesures a aplicar per mitigar-los, proporcionals a la importància dels riscos. Aquest estudi ha d’estar formalitzat per escrit, considerant tots els factors de risc rellevant relatius a tipologia de clients, països d’origen, productes, serveis, canals de distribució. A més aquest estudi ha de ser actualitzat periòdicament o bé cada cop que es produeixin fets importants. Aquest estudi s’haurà de posar a disposició de la Uifand sempre que ho requereixi. Podem pensar que aquests temes només afecten els grans bancs, però quan mirem la definició de subjecte obligat, veurem que afecta una part important del teixit empresarial andorrà. Concretament han de dur a terme aquest ERI les entitats del sector financer, companyies i cor­redors d’assegurances, però també comptables externs, assessors fiscals, auditors, notaris, advocats, agents immobiliaris, casinos, bingos, associacions, fundacions, persones que acceptin pagaments en efectiu superiors a 10.000 euros, entre d’altres. En resum, la prevenció de blanqueig de capitals s’està democratitzant i afecta una part important del teixit empresarial andorrà.



*Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe Horwath