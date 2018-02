Aniran a la vaga

Què són 410.000 euros? El que cobra un empleat amb el sou base en 33,5 anys

Actualitzada 09/02/2018 a les 21:25

Per tal d’entendre una mica la problemàtica sobre la qual es basen els funcionaris del sector públic, hem de fer un breu repàs històric. L’any 2001 arriba la Llei de la Funció Pública. El govern liberal de Marc Forné, per tal d’acontentar els treballadors de l’administració pública (són vots) en fa funcionaris una gran majoria, més d’un miler... Fins aquell any eren molt pocs els funcionaris, pràcticament la immensa majoria dels treballadors de la Funció Pública eren contractuals, amb uns contractes de treball iguals al sector privat, per tant amb els mateixos drets i deures amb la CASS. Fent-los funcionaris, el govern liberal de Forné els dona drets específics, entre altres el de cobrar en concepte de jubilació el 70% de l’últim salari, tot i que aquest fet ha estat corregit durant l’última legislatura i s’ha passat al 60% de l’últim salari, fet que ocasiona un pròfug malestar en el si del funcionariat. Però no només se’ls afavoreix en el comptatge de la jubilació, sinó que a més a més s’instaura un sistema de primes: el GAdA, en el qual entren els triennis i altres avantatges que per sort el mateix govern liberal s’ha adonat de la barbaritat que suposava l’aplicació en la seva totalitat del GAdA per a les arques públiques. I a dia d’avui, “un funcionari rep per triennis 410.000 euros en 40 anys de car­rera”, suma que cobren al llarg de la seva vida professional, tal com ho exposa el Diari d’Andorra en l’editorial del 2 de febrer. Què són 410.000 euros? Senzillament el que percebrà un treballador del privat cobrant el salari base, que a dia d’avui és de 1017 euros, després d’haver treballat 33,5 anys. Això no és tot, hem de recordar com es calcula la prestació per jubilació dels treballadors del sector públic: reben en prestació de jubilació el 60% de l’últim salari... I com es calcula l’últim salari? L’últim salari és la suma del salari normal més la suma de totes les primes que pertoquen a l’assalariat. Si per als treballadors del sector públic és: el salari més els triennis, Andorra com a país va camí de la fallida... I aniran a la vaga.

#1 Lo Rector

(10/02/18 07:51)