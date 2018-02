Líders en iniciatives econòmiques

El PS ha demostrat ser més innovador per reactivar el teixit empresarial

Actualitzada 09/02/2018 a les 06:34

Aquesta setmana he tingut l’oportunitat, juntament amb els companys parlamentaris Rosa Gili i Gerard Alís, de mantenir reunions amb dues entitats que representen bona part del teixit econòmic del nostre país. Dimecres vam seure durant una llarga estona amb representants de la Confederació Empresarial i ahir ho vam fer amb l’Empresa Familiar Andorrana.

I és que, per molt que a alguns els enfadi, el PS ha demostrat sobradament tant aquesta com en anteriors legislatures que ajudar que l’economia millori, que les empreses rutllin positivament en benefici propi, però també en el del país, i facilitar la creació i el creixement de negocis és, també, una de les nostres prioritats. I novament podem dir que en aquesta matèria som més innovadors i més avançats que el Govern de DA.

Aquestes reunions han tingut lloc la mateixa setmana que es feien públiques unes dades que evidencien que l’obertura econòmica dels demòcrates no acaba d’alçar el vol –i no ho fa, en gran part, per culpa d’un Govern que amb les seves decisions i inconcrecions genera molts dubtes als possibles inversors forans, com evidencia el dar­rer exemple de l’Institut Baselga (un més)–. I les trobades ens han permès explicar als empresaris quines són les nostres propostes, que entenem poden realment provocar una reactivació.

Al llarg dels darrers anys, hem estat el partit que més iniciatives en matèria econòmica ha proposat. La Llei del comerç o la de cooperatives –escapçada, malauradament, pels canvis introduïts per DA– són només dos exemples de la passada legislatura. I la feina ha continuat.

Així, hem apostat per una llei que donarà un ferm impuls a l’emprenedoria. Ens preocupa, però, que la història es pugui repetir, ja que veiem amb inquietud les esmenes de DA, que poden afectar seriosament l’efectivitat d’un text innovador i que, a més de facilitar la creació de nous negocis regula formes alternatives de finançament, com ara el crowdfunding.

Aquest text o la proposta d’un règim especial a l’impost de societats pel comerç internacional evidencien no només l’interès, sinó la capacitat de lideratge que tenim en matèria econòmica, davant un Govern que evidencia una important paràlisi.