Quan la Candelera plora

Sobre els orígens i interpretacions del refrany popular

Actualitzada 08/02/2018 a les 06:43

“Si la Candelera plora, l’hivern és fora, si la Candelera riu, l’hivern es viu”, diu el refrany popular. Així que aquest any semblaria que l’hivern és més viu que mai, i millor que sigui d’aquesta manera, perquè a Andorra la neu, la nostra estimada neu, és el millor regal que ens poden fer. Que nevi i que duri.

En qualsevol cas, per curiositat, me’n vaig a veure l’origen del refrany a la xarxa i em trobo, en una de les primeres pàgines, amb el blog del filòleg Víctor Pàmies, en què en una de les seves entrades ens explica l’origen de la dita.

Sembla que en els països freds, a principi de febrer, pels volts de la Candelera, els ossos sortien del seu cau per mirar el cel de la nit. Si la lluna era plena, l’os tornava al cau i hibernava quaranta dies mes, mentre que sí la lluna era nova i tenia un esquitx de llum, l’os donava l’hivern per acabat i s’acostava el bon temps.

Aquest any, què toca? Doncs dimecres vam tenir lluna plena, així que és molt probable que l’os, que ara torna a rondar pels Pirineus, hagi pensat que el millor que pot fer és descansar una bona temporada, fins que les muntanyes tornin a estar tranquil·les.

Pel que sembla, interpretàvem malament el refrany, i tal com ens explica Pàmies, cito textualment: “Una segona interpretació d’aquest refrany, més assenyada, és la següent: si la nit de la Candelera hi ha lluna nova (és a dir, que no es veu), s’interpreta que la Candelera plora. És llavors quan la primavera s’avança. Si, per contra, hi ha lluna plena, s’entén que la Candelera riu, la qual cosa indica que la primavera tardarà més a arribar.”

La pàgina de Víctor Pàmies remet a una altra també força interessant: festes.org. Un lloc on consultar totes les festes en l’àmbit de la cultura catalana i on hi trobem referències de la majoria de festes populars que se celebren a Andorra.

En aquesta mateixa pàgina es pot consultar l’origen cristià de la festa: commemora, quaranta dies després del naixement de Crist, la seva presentació al temple, un ritus de purificació jueu, que complien les dones als quaranta dies del naixement, presentant el nadó als sacerdots i portant un ciri encès.

Però retornant als refranys, dins d’aquesta pàgina n’hi ha alguns més i també en podem extreure un parell d’associats a la Candelera. El primer fa referència a l’allargament de les hores de llum, l’altre, als ametllers florits. Posats a escollir, el segon sembla el més assenyat de tots.

“Per la Candelera, el sol ja cor­re per la carretera.”

“Quan la Candelera flora, l’hivern fora. I si no flora, ni dins, ni fora.”