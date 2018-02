Actualitzada 08/02/2018 a les 06:42

El locutor, amb veu d’home jove, va llegir la notícia amb cert èmfasi feminista, el qual li va durar tot just fins donar pas a un testimoni en directe: “Fer fora les hostesses de la Fórmula 1 (F-1) és masclista”, va afirmar categòrica Marga Bernalte, Miss Barcelona 2014 i hostessa habitual als grans premis d’F-1. El periodista va voler replicar tot al·ludint al vestuari que duen les noies i es va guanyar un altre moc: “Sovint vaig més provocativa quan surto a fer una copa.”

Una altra hostessa, Paola Pinar, ha anat més enllà amb una nota ben contundent a Instagram que comença amb la frase: “Nos quitan el trabajo, pero oye, lo hacen por nuestro bien.” Afirma que les noies que fan aquesta feina hi són perquè volen, perquè els agrada i perquè els paguen bé, d’on conclou que “el problema no és la feina, el problema és als vostres cervells, en ells es troba el veritable masclisme”. A la seva nota, la model argumenta que hi ha feines pitjors per a una dona (i per a un home, afegiria jo), a més d’actituds socialment acceptades que els resulten ofensives i de les quals no se’n parla gaire.

M’inclinaria per subscriure part dels raonaments de totes dues, però em fa l’efecte que aleshores em titllaran de paternalista. Tot i així, gosaria advocar per no treure les hostesses de l’F-1, i, a més, permetre que els homes també puguin optar a aquesta feina, com a tantes altres feines tradicionalment reservades a les dones; de la mateixa manera que qualsevol dona ha de poder optar en igualtat de condicions a qualsevol feina tradicionalment reservada als homes. Potser així ens estalviaríem força debats estèrils i uns quants tòpics estúpids.