Atraccions insegures

Corria l’any 2014 quan un conseller d’SDP a l’oposició del comú de Sant Julià de Lòria considerava molt greu “mantenir una instal·lació oberta que no és segura ni per als visitants ni per als treballadors”, en clara referència al Tobotronc. Algunes crítiques més va fer que ara mateix no tinc massa ganes de buscar a la xarxa. I amb tota la raó del món. Les coses han canviat, i ara mateix aquest conseller ja no es troba a l’oposició, sinó a la majoria. El Tobotronc segueix igual de perillós, insegur i mal engiponat. Es tracta d’una atracció que hauria d’estar prohibida, igual que l’any 2014, però que segueix oberta i provocant accidents, per molt que se’ns digui que la culpa és dels usuaris. Resulta evident que alguna cosa falla: la seguretat de l’atracció, les instal·lacions, el personal que no supervisa adequadament, els mateixos usuaris... O tot plegat. Aquest mateix conseller que tant es queixava abans, ara mateix ni piula. Com canvien les coses... El que no canvia és l’atracció, que segueix igual que quan la varen comprar. D’accidents sempre n’hi ha i n’hi poden haver a qualsevol lloc i a qualsevol parc temàtic. Però de consellers que passen de criticar a callar segons el costat on es troben, no n’hi hauria d’haver cap ni un. Tractant-se del mateix giny, el mateix parc, les mateixes inseguretats... L’opinió de qualsevol persona responsable hauria de ser sempre la mateixa, encara que no sigui cap tècnic en la matèria. Aquest conseller no és evidentment responsable d’aquesta inseguretat al Tobotronc, però sí que ha passat de ser un crític a ser un encobridor de cop. Penso que hauria de presentar la dimissió.

