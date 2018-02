Actualitzada 05/02/2018 a les 06:43

Nosaltres podem, jo puc ha estat el lema de la campanya internacional en la lluita contra el càncer celebrada ahir arreu del món. Una jornada que vol fer èmfasi en la necessitat de continuar investigant, i sobretot en l’adopció en l’àmbit institucional –però també personal– de mesures per lluitar contra la malaltia. La qualitat de vida, la detecció precoç, el tractament i els estils de vida saludable són algunes d’aquestes recomanacions. En un moment en què tots ens sentim concernits per la malaltia, sigui perquè l’hem viscuda en la pròpia pell o perquè hi tenim algú que passa o ha passat per aquest procés, val la pena aprofitar les jornades puntuals per fer un recordatori que ens acompanyi la resta de l’any. Òbviament, algunes d’aquestes mesures s’han d’impulsar des de les institucions, amb lleis que protegeixin les persones dels agents tòxics, amb programes de detecció precoç i campanyes informatives... però també vull pensar que en aquesta mala loteria, hi ha números que comprem nosaltres i que són els que podem deixar de costat. Encara hi ha molt camí a recórrer en la investigació. Encara hem de saber per què algunes persones hi tenen més tirada que d’altres, per què alguns se’n surten, quins factors ens protegeixen o exposen... però en tots els casos, els metges coincideixen que uns hàbits de vida saludables sempre juguen a favor. El càncer, com tantes altres coses, arriba sense que puguem decidir. Però val la pena que no oblidem que hi ha una part que sí que podem controlar. Mou-te, respira amb consciència, menja bé i viu amb alegria. Nosaltres podem, jo puc.

#1 Llacet rosa

(05/02/18 15:39)