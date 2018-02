Espais per a la participació

Actualitzada 05/02/2018 a les 06:37

Dimarts passat va tenir lloc a Andorra la Vella la primera reunió pública del Partit Socialdemòcrata per compartir i debatre amb ciutadans temes d’interès nacional i parroquial. Aquestes reunions es duran a terme el darrer dimarts de cada mes a la resta de parròquies amb l’objectiu d’apropar-nos a la ciutadania i traslladar les propostes del partit, però també recollir preocupacions, inquietuds i aspiracions dels nostres conciutadans. Amb aquestes reunions volem crear uns espais per possibilitar una major participació i combatre la desconfiança en els polítics que acaba en la resignació i el desinterès (per la vida en comú) i amb la defensa dels simples interessos particulars i, sovint, juxtaposats.

Vam tractar dels canvis produïts en els serveis socials, de la seva avaluació i control; de les inversions públiques i de les possibilitats de finançament que els governs conservadors de DA ni exploren ni exploten, així com de la necessitat de la planificació de les infraestructures públiques. Vam defensar els drets de representació i els laborals, del sectors públic i privat. Vam poder compartir la problemàtica dels infants i adolescents en situacions de risc, especialment aquells que pateixen addiccions a les drogues o a l’alcohol.

La finalitat de la política ha de ser el servei a la generalitat de les persones, d’aquest exercici depèn que la ciutadania la valori o hi desconfiï. Els ciutadans i les associacions poden comptar amb nosaltres per poder concretar solucions a les seves reivindicacions i conformar l’agenda política.

Si amb aquestes reunions podem contribuir modestament a restituir la idea de la democràcia al seu sentit més ple com a expressió de la voluntat col·lectiva ens donarem per satisfets. En aquest sentit, recordar que, com diu Mayor Zaragoza, “la democràcia veritable no consisteix a comptar ciutadans, sinó que els ciutadans comptin”.

#1 Eduard

(05/02/18 18:53)