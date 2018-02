El punt d'inflexió de la banca andorrana

El 2017 ha significat un abans i un després a la història de l’economia del Principat i ens permet competir en igualtat de condicions amb la resta de places financeres

El 2017 haurà significat un abans i un després a la història de l’economia d’Andorra convertint-se en el punt d’inflexió que haurà permès situar-nos en posició de competir en igualtat de condicions amb la resta de places financeres, fent valer els atributs que ens diferencien dels nostres competidors.

La tasca realitzada en aquests últims mesos ha estat la culminació d’un llarg procés de més d’una dècada i que ha portat el país i el sector a aconseguir la transparència fiscal i l’homologació internacional, posició confirmada per la Unió Europea mitjançant l’exclusió d’Andorra de la llista negra de jurisdiccions no cooperants en matèria fiscal. Aquesta fita en la història d’Andorra no hauria estat possible sense un compromís inequívoc, transversal, conjunt i de país.

El 2017 el Consell General ha aprovat noves lleis que, de la mà de la tasca realitzada per les entitats, ens permeten competir amb les mateixes regles de joc (level playing field) que els altres països de l’escena internacional. L’aprovació de la Llei d’intercanvi automàtic en matèria fiscal o la tipificació del delicte fiscal com a delicte subjacent al blanqueig de capitals eren passos imprescindibles per poder arribar al punt que volíem aconseguir i en el qual ara estem.

El desafiament era gran i ha estat correspost amb compromís per tots els integrants de la plaça financera i resta d’interessats a aconseguir l’objectiu. El resultat ha estat positiu, doncs més enllà dels resultats quantitatius, com l’augment de recursos gestionats fins a aconseguir els 46.000 milions d’euros a setembre del 2017 o el creixement internacional dels recursos que representen ja el 50% del nostre negoci bancari, cal destacar els resultats qualitatius assolits fins al moment.

El primer suport a la modernització del sector va arribar de la mà de l’Andorran Financial Summit. A aquesta cimera, organitzada pel Govern, van assistir prop de 200 professionals del món financer d’Europa i els Estats Units interessats a conèixer de primera mà la nova realitat financera i bancària d’Andorra. Amb la seva presència, van demostrar l’interès internacional cap al nostre sector. Però potser el més positiu va ser el seu feedback, celebrant l’organització de la trobada, felicitant-se pel que havien après i animant-nos pel camí realitzat fins a la transparència. La corroboració per part de companys d’altres parts del món, que la direcció presa per la plaça financera d’Andorra era la correcta, la que tothom esperava i la que ens brindarà noves oportunitats de negoci en el futur, ha estat motiu de satisfacció per part de tots.

Gairebé de manera superposada, va arribar la publicació de la cinquena avaluació per part de Moneyval. L’avaluació esmenta algunes millores que encara s’han d’implementar però en les quals ja està treballant. No obstant això, l’informe posa l’accent principalment en el compromís i esforços realitzats en la tasca de transformació duta a terme fins al moment i ens anima a continuar en aquesta tasca.

Finalment, va arribar la publicació per part de l’Ecofin de la llista de jurisdiccions no cooperants en matèria fiscal. Gràcies a tota la tasca realitzada, i culminada el 2017, Andorra no ha estat inclosa en aquesta llista de jurisdiccions no cooperants.

Tot això reconeix l’encert estratègic per part d’Andorra i de la seva plaça financera a l’hora de comprometre’s amb la transparència i l’homologació internacional. No obstant això, els bons resultats aconseguits aquest any no representen la meta que volíem aconseguir, sinó més aviat el punt de partida en el qual volíem situar-nos.

Des de la banca andorrana seguirem treballant per fer valer els nostres millors atributs, sent aquests, l’experiència en la gestió d’actius i de patrimonis i l’excel·lència dels nostres serveis i professionals, la raó per la qual els nostres clients confien en nosaltres. Al nostre èxit també contribuiran l’estabilitat i seguretat de la qual gaudim com a país. Amb tot això serem capaços de fer que el nostre model de negoci segueixi creixent tant a Andorra com a l’exterior.

Amb l’arribada del 2018, la banca andorrana encara amb nous reptes i noves metes el futur. I ho fem amb optimisme i confiança. Hem estat capaços d’establir unes bases sòlides i estables per a un negoci amb futur, sostenible i durador. És l’hora de situar la nova Andorra en l’escena financera internacional competint amb les mateixes regles de joc que els nostres competidors. Des d’Andorran Banking, estem convençuts que tenim totes les eines necessàries per aconseguir-ho.



*Esther Puigcercós, Directora general d’Andorran Banking