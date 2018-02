Una decisió encertada

Circular de manera ecològica té més avantatges que inconvenients!

Actualitzada 01/02/2018 a les 06:46

Fa uns mesos vaig comprar un vehicle el cent per cent elèctric, per substituir el de benzina que utilitzava habitualment. La decisió estava motivada per raons econòmiques però també ecològiques, ja que estava fart de passar de manera regular per la benzinera i també volia posar el meu granet de sorra en la salvaguarda del nostre planeta. Malgrat els arguments dels detractors a aquest mitjà de transport que vaig poder llegir fent diverses cerques a Internet (el vehicle té una autonomia molt limitada, les bateries perden potència amb el temps i canviar-les et costa una fortuna, aquests cotxes no són gaire ecològics, ja que les bateries no es poden reciclar, etcètera), vaig decidir fer el pas, encara que no les tenia totes, ja que sempre queda el dubte si t’estàs equivocant o no. Després d’uns mesos d’ús del vehicle elèctric ara puc dir que va ser una decisió més que encertada. En efecte, des d’aquell dia no he tornat a pagar cap factura de gasolina (faig prop de 1.500 quilòmetres mensuals i la reposició mensual del cotxe no em costa gairebé res, ja que pots car­regar-lo sense cost als llocs previstos a la xarxa pública) i gaudeixo de diversos avantatges, com ara poder utilitzar el carril bus (molt útil en hores de trànsit dens), aparcar gratuïtament dues hores consecutives en zona blava o no pagar el túnel d’Envalira si vaig al Pas de la Casa. A més, em fa la sensació de ser un ecociutadà responsable, ja que no malgasto energies fòssils no renovables i tampoc contribueixo a la pol·lució sonora diària que ens afecta cada vegada més. Existeix, però, un punt negatiu, que consisteix en l’autonomia dels cotxes elèctrics, ja que és encara massa limitada. Aquest inconvenient, però, no suposa cap problema si limitem l’ús del vehicle dins de les nostres fronteres, ja que la dimensió del país és idònia. Per resumir, circular de manera ecològica té actualment més avantatges que inconvenients!