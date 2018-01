A qui volen enganyar?

Actualitzada 30/01/2018 a les 21:26

Han canviat els mandataris lauredians, però els nous segueixen la mateixa tònica enganyosa que els vells respecte a les explicacions sobre la marxa del parc temàtic de Naturlandia. I aquesta és la d’informar i basar-se tan sols en el nombre de visitants, deixant de banda i ocultant el que realment importa, que són els resultats. Ara ens diuen tot cofois que la mitjana de visitants ha estat de 625 persones al dia pel que fa a l’exercici 2017, un 18% més que l’any 2016. A qui pretenen enganyar amb aquestes dades? Com ens poden continuar prenent el pèl d’aquesta manera? Efectivament si fem la mitjana poden sortir aquestes dades. Però la realitat és que no serveixen per a res, tan sols per enganyar-nos i enganyar-se ells mateixos. Pel que fa a l’any 2017 han visitat el parc un total de 158.750 persones, unes 25.000 menys que el 2016. El que passa és que si calculem la mitjana, amb el tancament del parc un total de 111 dies (per 19 dies de tancament l’any anterior), sí que surt un augment de visitants per dia obert. Tot això què vol dir traduït en números? Que els ingressos hauran disminuït i les despeses seran aproximadament les mateixes. No em crec que els empleats cobrin menys per treballar menys dies. No em crec que els acomiadaments compensin la baixada d’ingressos. No em crec que les retallades hagin disminuït massa les pèrdues. No em crec res del poc que ens expliquen. I sobretot, no em serveixen de res les dades d’afluència de visitants.

Deixem-nos estar d’una vegada per totes d’explicar ruqueries i tanquem ja el ruïnós parc.

