Vladimir Fernández

L’altre dia, comentant amb els meus socis de l’àrea de fiscalitat de Crowe Andorra i Barcelona sobre el model 720 a Espanya i les repercussions que té aquest en el contribuent espanyol i quines són les dificultats per considerar la tipologia d’actius que s’han d’incloure en el mateix, em va cridar l’atenció quan un dels socis del despatx em va comentar que actualment existeixen dues consultes vinculants de l’administració tributària espanyola que consideren que certs actius financers i béns mobles i immobles i drets sobre aquests no porten l’obligació d’informar-ne.

La CV 2075-17 del 3/08/17 estableix que el 720 té l’obligació d’informar sobre comptes financers, valors, béns immobles i drets sobre aquests, però res exigeix respecte altres tipus de béns, entre els quals, obres d’art, lingots o joies. I la CV 0813-27 del 30/3/17, respecte a la resta d’actius financers esmentats en l’escrit de la consulta (CFD, futurs, Forex), constitueixen instruments financers derivats i no tenen consideració de valors o drets representatius de la participació en entitats jurídiques, ni de la cessió a tercers de capital propis, fet pel qual la consulta vinculant no els considera inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’article 42 ter. i determina que no hauran de ser objecte de declaració informativa en el model 720.

Aquestes dues consultes obren una finestra a la tipologia d’actius que han de ser objecte, o no, de declaració de béns a l’estranger, amb una contínua evolució interpretativa vinculada directament amb l’entrada en vigor de l’intercanvi automàtic d’informació. Per aquest motiu l’assessorament en aquesta matèria per part d’entitats bancàries, agències de valors i gestores especialitzades, assessors financers i especialistes tributaris en la matèria (entre altres), requereix un alt grau d’especia- lització, per l’obligació i responsabilitat de fer un bon assessorament als no-residents espanyols.



*Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe Horwath

