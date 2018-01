La publicació de l’IPC del 2017, que ha pujat un 2,6%, ha passat desapercebut

Actualitzada 26/01/2018 a les 21:07

Tot i que Govern ha publicat l’IPC del 2017, el fet ha passat quasi desapercebut, pocs comentaris han sorgit. Empresaris, hotelers, comerciants... a tot­­hom li va bé. Però quan, es pregunten, i qui augmentarà la seva plantilla?, o els valors dels seus productes del valor de l’IPC? Aquí sí que es complica per a molts col·lectius. Aquest augment, tot i que pugui semblar insignificant (2,6%) és considerable, molt per sobre de l’IPC francès (1,2%), o el d’Espanya (1,7%), el que fa que per una senzilla regla matemàtica Andorra veu el seu diferencial de preus minvar sense que aparentment ens preocupi massa. Aparentment, però que passa sector per sector: els empresaris, si treballem i depenem sols del mercat andorrà l’IPC és neutre. Els hotelers: per a aquest col·lectiu l’IPC és preocupant, el sector turístic és un sector que treballa amb touroperadors, agències de viatge i Internet, per tant els hotelers estan sotmesos de cap i de peus als mercats exteriors, donant els preus per una temporada turística amb molta anterioritat al dia que s’efectua la reserva, i per tant tancant contractes i preus d’un any per l’altre. Doncs aquest IPC no el poden afegir als seus preus. Els comerciants: si compren i venen productes d’Andorra per a la gent del país no passa res, però l’aplicació de l’IPC fa que els preus de venda augmentin i per tant el diferencial de preus es veurà afectat vis-a-vis dels països veïns, el que produeix una pèrdua de negoci, que és avui dia el que passa. Què passarà amb el salari del personal dels diversos sectors de l’economia andorrana? Es continuarà veient una pujada dels salaris per a tots els assalariats dels sectors públics i parapúblic, els quals mantindran el seu poder adquisitiu, i un empobriment dels assalariats dels diversos sectors privats, ja que per molts d’ells, els salaris seguiran iguals, per tant mantindran la davallada del poder adquisitiu. Personalment no crec que sigui una opció recomanable per al futur de les nostres valls.

