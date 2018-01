Per una política de tots

Al PS volem que més gent hi participi activament i escoltar les seves idees

Actualitzada 26/01/2018 a les 08:25

Vull aprofitar aquestes línies per explicar a la ciutadania d’Andorra la Vella la primera de les reunions polítiques obertes a la població que, al llarg dels mesos vinents, celebrarem des del PS. Tindrà lloc al centre cultural la Llacuna i la idea és anar fent actes similars a la resta de par­ròquies.

La nostra intenció amb aquests actes és estrènyer el nostre contacte amb la gent, explicar coses que, entenem, és del seu interès, al mateix temps que l’escoltem, que ens fa arribar les seves impressions i sensacions. Una vegada més, apostem per una política diferent, buscant i facilitant una major participació ciutadana.

Durant la reunió, explicarem temes d’interès tant per a cadascuna de les parròquies on les farem com assumptes d’àmbit nacional. Però, com deia, més que explicar coses, més que fer grans discursos i presentar propostes, justament, la nostra intenció principal busca la direcció contrària. Per entendre’ns, volem que els ciutadans que hi assisteixin ens facin arribar les inquietuds, dubtes i preguntes que tinguin. I, com no, també idees.

Les creixents xifres d’abstenció, que també han arribat al nostre país i que en alguns llocs són extremament preocupants per la seva magnitud, i l’evident desafecció de part de la societat necessiten una reacció per part dels que ens dediquem a la política. I una sortida, sempre ho he pensat, és aconseguir que més gent hi participi activament i, de retruc, en la democràcia.

Les primàries per escollir candidat a cap de Govern, obertes a tota la ciutadania, que tot just aquesta setmana es convocaran des del PS, són una de les mesures per les quals apostem. I aquestes reunions, una altra. Tenim la ferma voluntat d’apropar la política als ciutadans, d’intercanviar opinions, parers i, evidentment, propostes que puguem incorporar a la nostra activitat política.

La primera cita serà dimarts, a dos quarts de nou del vespre, a la Llacuna. No vull acabar aquest article sense convidar tots els ciutadans d’Andorra la Vella a venir a la reunió. Crec, sincerament, que pot ser un acte molt enriquidor per als assistents, que tindran l’oportunitat de dir-hi la seva, però també per a nosaltres, com a partit i com a polítics.