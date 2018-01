Actualitzada 24/01/2018 a les 06:37

La polèmica generada entorn de la remodelació de l’avinguda Tarragona m’ha fet pensar en un sector professional que tots tenim bastant oblidat alhora que molts cops odiat, el dels repartidors de mercaderies. Els automobilistes ens queixem sempre que les furgonetes aturades en qualsevol lloc o al bell mig del carrer ens molesten i dificulten la circulació. Molts de nosaltres de seguida toquem el clàxon quan no podem passar i ens hem d’aturar tot esperant poder passar o que descarreguin. No pensem mai en les dificultats que té aquest sector professional per fer la seva feina sense molestar ningú, alhora que molts cops nosaltres mateixos estacionem a les seves places reservades. No ho tenen gens fàcil. Mentrestant des dels comuns, i també des del Govern, no els faciliten gens la seva tasca en eliminar places d’aparcament, de càrrega i descàrrega, d’estacionament limitat... Tot col·locant paranys, tanques, rotondes, barreres, mitjanes a la via, etc... Una cosa és no deixar aparcar els vehicles, que em sembla molt bé, ja que disposem d’aparcaments amb franges gratuïtes, i una altra cosa molt diferent és no deixar ni tan sols aturar els vehicles, sobretot els de repartiment. Els repartidors no poden buscar aparcament sense fer nosa, sobretot si el que han de repartir són materials voluminosos o de pes considerable. Tan sols es busca millorar l’estètica, que la circulació sigui molt fluida, que no es vegin vehicles aturats, però no es pensa mai en la tasca d’aquests professionals que tant necessitem tots. D’una banda s’haurien de trobar més llocs per descarregar o aturar una estona i d’altra banda s’haurien de respectar degudament aquests llocs.