Enfortir les polítiques d'igualtat

L’homenatge merescut a l’esport femení al qual hauríem de participar

Actualitzada 24/01/2018 a les 06:41

És sabut que el 8 de març és el Dia internacional de la dona. Certament –ja ho he escrit altres vegades– ens podem interrogar sobre la instauració d’aquesta forma de commemoració que molt sovint té com a efecte apartar del debat la corresponent casuística durant els altres dies de l’any. Una prova contundent n’és el moviment que s’està desenvolupant a diferents llocs del món a conseqüència de les denúncies dirigides a un conegut productor americà que durant anys ha pogut actuar sense que mai ningú gosés o volgués intervenir en defensa de les seves víctimes. La història malauradament ens demostra que quasi totes les civilitzacions han posat en situació d’inferioritat, per dir-ho d’una manera suau, una mica més de la meitat de la humanitat. Mai l’espai d’aquesta columna serà suficient per analitzar les causes d’aquest disbarat, però sí que ho és per denunciar-ho radicalment.

Aquest menys­preu inacceptable envaeix, per cert, els diferents àmbits de la societat, inclús l’esportiu, tot i els valors que el configura. Així, és forçós constatar com els mitjans de premsa acorden una preeminència i prioritat a l’esport masculí. I no fa ni falta insistir en la diferència de remuneració que s’acorden als atletes segons el seu sexe. Canviar les mentalitats és una tasca feixuga que necessita uns esforços intensos. Amb vista d’aquest objectiu, l’autoritat francesa de control de mitjans audiovisuals ha decidit dedicar el dia d’avui, 24 de gener, a l’esport femení. Iniciativa positiva i que esperem que tingui el mateix èxit internacional que el Dia de la música, creat per l’aleshores ministre de Cultura Jack Lang. L’esmentada iniciativa s’inscriu en una política d’igualtat, real i no formal, la continuació de la qual és imprescindible. Per la nostra part, hi hauríem de participar amb il·lusió i prosseguir així en el camí encetat a Andorra, des de fa molts anys, en aquest àmbit. Serà també un exemple per als estats que no comparteixen aquesta filosofia i que es mouen encara amb criteris de l’edat mitjana. Per tant, esperem que les nostres autoritats s’adhereixin a aquesta celebració impulsant també una política decidida en favor de l’esport femení que té un lloc destacat a casa nostra.