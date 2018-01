Andorra analitzada des de fora

Potser l’anàlisi que en fan els organismes internacionals els pot ajudar

Fa uns dies es va fer el debat a la totalitat de la llei del pressupost i malauradament, com ja és habitual, el nivell de demagògia per part de l’oposició no va defraudar. Perspectives de creixement inflades, descontrol pressupostari, dèficits teòrics ir- reals, reformes no implementades, etc. Al·lusions re­petides any rere any i que encara que no ho vulguin reconèixer la realitat els desmenteix contínuament. Recentment ha sortit la darrera avaluació d’Andorra feta per l’agència de ràtings S&P. A part de la valoració final en què es manté la pujada de nota i la perspectiva estable que es va donar a l’estiu (a un esglaó de recuperar la mateixa nota que tenia abans de l’esclat del cas BPA) és molt interessant l’anàlisi que en fa.

Valoren de forma molt positiva l’agenda de reformes que s’han dut a terme, recalca la sòlida activitat econòmica del país i la gestió pressupostaria, i ho fa amb frases com ara “el rendiment econòmic d’Andorra i el seu bon funcionament fiscal afavoriran la millora contínua en la seva posició creditora neta al llarg dels pròxims dos anys”. Valora l’evolució i l’avenç en els sistemes de control i de supervisió fets per l’INAF i la Uifand. En aquest sentit, posa en valor la qualificació obtinguda pel Principat en relació amb els estàndards d’in­tercanvi d’informació a la demanda. L’agència conclou que espera que “el Govern continuï avançant en el seu programa de reforma, que està conduint a la convergència amb les pràctiques internacionals de finançament i supervisió” que ha portat la “consegüent visibilitat positiva d’Andorra a l’exterior”. També fa valoracions de futur indicant que la qualificació millorarà si es culmina la negociació de l’acord d’associació amb la UE i l’aproximació d’Andorra a institucions financeres com ara el Fons Monetari Internacional, objectius prioritaris pels Demòcrates. L’agència també apunta l’impacte positiu en futures avaluacions de la millora de les dades estadístiques que derivaran del Pla Estadístic, una altra de les iniciatives que hem dut a terme. Vist que les explicacions per part de Govern o el grup de la majoria, o les dades que es publiquen al nostre país sembla que no convenç l’oposició, potser l’anàlisi que els organismes internacionals fan els poden ajudar.

