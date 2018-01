L'assetjament polític

Quan parlem d’assetjament el tendim a relacionar amb el món laboral, però alguns l’han instaurat a la política

Actualitzada 22/01/2018 a les 06:33

Assetjament és “el maltractament sistemàtic i continuat, que es dona normalment en l’entorn laboral (polític) a què hom sotmet una persona amb l’objectiu de desestabilitzar-la emocionalment”. S’ha volgut polemitzar mal­intencionadament i sense escrúpols amb una invitació rebuda per participar en la 62a reunió de la Comissió de la condició jurídica i social de la dona a les Nacions Unides, a Nova York, al març. La invitació és per presentar la situació de la dona a Andor­ra, exemples d’emprenedoria en un país de muntanya i els treballs realitzats amb el Llibre blanc de la igualtat. Alguns som molt rigorosos quan viatgem en nom d’Andorra, participant de forma activa en totes i cadascuna de les reunions a les quals acudim. Durant els 6 anys al Consell d’Europa he presentat 4 informes, tenint adjudicat un 5è, he estat presidenta de la subcomissió de salut pública, vicepresidenta de la comissió d’afers socials, salut i desenvolupament, ponent de la Carta Social Europea, punt focal de violència infantil i violència de gènere, i membre del Bureau del grup socialista. Durant les sessions plenàries he fet innombrables intervencions en nom d’Andorra i en nom del grup socialista. Tot això no és fruit de la casualitat, darrere hi ha treball constant que ha aconseguit situar el nom del nostre país entre els més participatius del Consell d’Europa. El que no és de rebut és que durant la junta de presidents es valori la meva demanda i ningú faci cap comentari, ni polèmica, i després de forma perversa es vulgui vendre una versió totalment manipulada mediatitzant-la per generar el discurs de l’odi. La nostra activitat parlamentària no pot anar subjecta a l’assetjament i al xantatge, perquè qui realment en surt perjudicat és el nostre país. La política no ha d’anar lligada a la destrucció de les persones simplement perquè pensen o actuen diferent. Tots ens podem equivocar, i jo la primera. He viscut situacions molt injustes últimament que he hagut d’acceptar, però aquest fet no em permet anar a destruir ningú. Sempre he estat molt sensible a l’assetjament i he defensat durant tota la meva vida que el respecte a les persones ha d’anar pel davant. I en aquests moment a mi no se m’està respectant. #MeToo

