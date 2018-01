Espais de reflexió

Actualitzada 19/01/2018 a les 06:41

Albert roig

Acaba de sortir el número 27 de La Maleta de Portbou. És una revista bimensual d’humanitats i economia, dirigida pel periodista i filòsof Josep Ramoneda, que ofereix al lector elements per al debat del món actual i el seu sentit. Endinsar-se en la seva lectura, que ha de ser pausada i reflexiva, ens dona l’oportunitat de repensar molts dels principals temes polítics, socials, ètics i econòmics. Són articles fets amb profunditat, però que tenen la virtut que la majoria dels seus continguts no són purament d’assaig, sinó que s’hi nota –possiblement de forma expressa– l’estil periodístic que els fa també més assequibles per a una majoria de lectors. A Catalunya Ràdio, Mònica Terribas condueix cada dimecres un espai anomenat El racó de pensar, amb el periodista i activista David Fernàndez i el filòsof Xavier Antich. Ells mateixos defineixen l’espai com un lloc on rebel·lar-se contra la dictadura de l’actualitat, s’asseuen darrere dels micròfons i reflexionen en veu alta. Racons com aquests –escrits i/o radiofònics– s’erigeixen quasi com a transgressors avui en dia perquè batallen per aportar aquella calma i reflexió del tot necessària en un món en el qual impera la frase fàcil i, sovint, irreflexiva, amb uns hàbits de consum d’informació ràpida, de certa mandra intel·lectual. Es troben a faltar a casa nostra espais de serenor i de contrast de parers, que aportin elements de reflexió en una societat que viu de forma vertiginosa el seu dia a dia, però que no s’atura a pensar ni el seu sentit de ser, ni quines són les conseqüències dels seus actes.