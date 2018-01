Actualitzada 16/01/2018 a les 21:39

Sembla molt evident que la Caixa Andorrana de Seguretat Social no podrà assumir les nostres pensions en un futur molt proper, encara que no quedi massa clar el termini, ja que els càlculs que fan són massa aleatoris. Segurament si hagués existit un degut control a les desorbitades pensions que s’estan pagant sense to ni so, a cotitzacions o compra de punts de darrera hora en declaracions anteriors, a jubilacions anticipades de funcionaris o a pensions no contributives que hauria d’haver pagat Govern i no la CASS, aquest termini seria bastant més llarg. Segurament també, si s’haguessin recuperat degudament les males inversions efectuades per alguns, o se’ls hagués fet pagar a qui les varen fer, el termini encara seria més llarg. Però perquè tot això no es va fer, ara toca solucionar el problema. I evidentment, qui ha de fer-ho és el Govern. Sembla igual d’evident que el Govern actual això no ho farà aquesta legislatura. Ja ens ho han dit per activa i per passiva. Tot quedarà, doncs, lligat a la pròxima legislatura, que ja no podrà ajornar més la responsabilitat, amb eleccions anticipades o no. Caldrà veure i llegir acuradament els programes electorals i mirar com afronten cada grup les possibles solucions a un tema que serà cabdal en aquestes pròximes eleccions. Aquest ha de ser el principal tema en tots els programes –i el més important– ningú es podrà excusar ja de no tractar-lo aportant solucions. Aleshores els votants podrem escollir el que millor ens convingui. La resta de temes queda pràcticament sense importància, a banda que no podran variar gaire. És a dir, que menys buscar candidats i més buscar solucions al principal problema.