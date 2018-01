Amics de la infància

Actualitzada 16/01/2018 a les 21:52

El 23 de gener celebrarem el primer plenari del Consell d’infants d’Escaldes (CIEE) d’aquest curs, en el qual constituirem el nou consell amb els consellers infantils escollits. Enguany serà la cinquena edició d’aquesta iniciativa ja consolidada a la nostra parròquia i present als set comuns de les set parròquies i que s’impulsa des de les escoles i gràcies al projecte de Ciutats amigues de la infància d’Unicef.

Personalment aquest projecte em té captivada, infants que coneixedors dels seus drets aprenen a desenvolupar-se en la cosa pública, en temes quotidians, es familiaritzen amb l’administració i el seu funcionament i comencen a qüestionar i voler millorar el seu entorn. Aprenen a ser crítics, a reflexionar, a proposar millores, a ser constructius i entendre que a vegades es poden portar a terme les propostes i d’altres no. Tot el procediment del CIEE representa un aprenentatge per als infants. Però és, sobretot, la celebració i la promoció dels seus drets com a infants i ciutadans. La implicació i l’acompanyament en aquest apropament és essencial per al nostre present i futur com a parròquia, com a país. És cabdal que una parròquia integradora atengui les necessitats dels infants. De la mateixa manera que és el nostre deure, com a adults, afavorir el coneixement dels valors democràtics als infants. Per aquest motiu, esperem amb entusiasme les properes propostes que estan preparant els consellers infantils, propostes que de ben segur ens ajudaran a millorar la parròquia, aportant el seu punt de vista en una societat massa sovint ideada només per a adults.

No puc acabar aquest article, sense donar les gràcies als autèntics impulsors del projecte Ciutats amigues de la infància: als infants que el pròxim dimarts seuran a les seves cadires de consellers, a les escoles i professors que hi donen suport i a la tasca d’Unicef Andorra, l’organització no governamental impulsora d’aquest projecte.