La història demostra que som afortunats

Andorra evoluciona al ritme dels nous temps

Actualitzada 16/01/2018 a les 06:51

La història, en sentit tradicional, és una ciència que gairebé sempre ens remet al passat, però les experiències viscudes també formen part de l’estudi històric que s’engloba en l’anomenada història recent, disciplina en què el treball de l’historiador està marcat pels seus records i opinions. Comparant amb d’altres realitats, Andorra és afortunada perquè la seva història recent ha estat marcada per la prosperitat i no per la violència política, que sumeix tants territoris en la misèria. Els primers 18 anys del segle XXI han estat cabdals en el procés d’aproximació a Europa en el què Andorra es troba immersa, des dels anys noranta. La globalització i la interrelació creixent entre les economies nacionals han condicionat el país a definir les relacions internacionals, un cop es va consolidar com a Estat constitucional. L’evolució ha estat molt intensa, influïda en gran mesura per la dinàmica exterior que exigia un desplegament normatiu en àmbits com ara la inversió estrangera o l’activitat fiscal i financera.

L’estructura productiva, similar a la de dècades anteriors, assoleix amb el canvi de mil·lenni un grau avançat de maduresa, com posa de manifest la reducció del dinamisme demogràfic dels noranta i la consolidació d’un model econòmic, basat en el turisme, que intenta diversificar l’oferta d’oci. Andorra, com totes les economies desenvolupades, pateix els efectes de la crisi financera. Aquesta crisi econòmica, originada als Estats Units l’any 2007, s’encomana a totes les economies desenvolupades i Andorra no escapa a les conseqüències. Tant els sectors motors de l’economia andorrana com els induïts patien la recessió econòmica; no obstant això, el sector financer suportava millor la sacsejada, però el model econòmic, basat en el turisme i el comerç, es ressentia quan els països de l’entorn reduïen el consum. Amb tot, els indicadors econòmics mostren com a partir del 2014 s’albiren els primers símptomes de recuperació d’una crisi que ha durat gairebé una dècada.

La nostra és la història d’una comunitat aïllada que, al segle passat, s’obre a influències exteriors per culminar, amb el nou mil·lenni, un procés d’obertura que ha canviat el paradigma nacional, passant de paradís fiscal a complimentar els estàndards internacionals d’homologació.

