Actualitzada 10/01/2018 a les 19:27

La llei aprovada a principi de mes a Islàndia perquè les empreses de més de 25 treballadors hagin de demostrar que compleixen el principi d’igualtat salarial ha estat rebuda per aquí amb un entusiasme insòlit. S’ha volgut veure com un gran pas per eliminar la bretxa salarial entre homes i dones, però potser no n’hi ha per a tant. Si més no fins que es pugui constatar que la norma és prou efectiva per assolir el que pretén. També a Espanya hi ha un bon grapat de lleis orientades a garantir la igualtat d’homes i dones en relació amb els seus drets socials en general, i laborals en particular, començant per la mateixa Constitució i acabant per la que havia de ser una de les lleis estrella de la presidència de ZP, la llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes, del 22 de març del 2007; i tanmateix no gosaria afirmar que Espanya és cap exemple pel que fa a la igualtat efectiva d’homes i dones. Hi ha problemes que no es poden solucionar només amb lleis, i la desigualtat salarial n’és un, perquè en el fons no és sinó un símptoma més d’un problema més gros, com és la discriminació social de gènere, com es diu ara. Tot i així, comparant per exemple els anuncis d’electrodomèstics (un aparador magnífic per determinar el paper que la societat reserva a les dones) dels anys seixanta amb els d’avui dia és clar que alguna cosa s’ha avançat en matèria d’igualtat, i no perquè ningú hagi legislat sobre qui ha de fer servir la rentadora a casa. Sembla, així, que no hi ha més remei que seguir insistint, sobretot a les escoles, fins que els vells arquetips socials s’esquerdin definitivament i caiguin. També en l’àmbit laboral.