Regals parlamentaris

Actualitzada 10/01/2018 a les 06:39

“Els parlamentaris no podran rebre regals de més de 150 euros.”

Aquesta és una de les propostes del codi de conducta dels consellers generals. Serà considerat una falta molt greu acceptar dits regals (això és el que preveu l’esborrany de dit codi de conducta). En principi no em sembla malament, però la meva pregunta és qui és l’innocent –o no tan innocent– que avui en dia fa un regal a un parlamentari? Si hi ha aquesta proposta al codi de conducta dels consellers generals, vol dir que encara existeixen aquests tractes de favor. Si algú fa un regal innocentment, sens dubte oblida que aquest detall ja no es porta, ja fa molt temps que ha passat de moda fer regals als mandataris, als professors, als agents de circulació, als banquers, etc... Ja tan sols s’estila fer regals als clients, i en comptades ocasions.

A banda que fer un regal als parlamentaris... per què? Que no cobren per fer la seva feina? Es fan regals a tothom per fer la seva feina? O potser és que no estan prou ben pagats? Si ho mirem des d’un altre punt de vista i aquests regals no són tan innocents, vol dir que encara funciona el regalet en qüestió... Potser per pagar algun favor especial? En aquest cas, penso que no estaríem massa lluny de la microcorrupció famosa. No es tractaria de cap recordat 3%, però sí que seria d’un mateix estil.

Ni 150 euros ni res de res, ningú ha de fer cap regal als parlamentaris, ni aquests han d’acceptar cap tipus de regal, que estem al Segle 21 i l’any 2018 això ja no funciona d’aquesta manera.

Tothom és lliure de regalar el que vulgui, però no a la funció pública.

#1 Toni

(10/01/18 08:45)