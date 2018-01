La quadratura del cercle

Haurem de ser imaginatius per superar els reptes que ens esperen

L’any que s’enceta comportarà uns canvis que ens afec-taran directament. Durant aquest període, o poc després, segons decideix l’única persona que té aquest poder, serem cridats a les urnes per a triar la majoria i el govern que dirigirà el país durant els pròxims anys. En l’espera d’aquesta contesa electoral, continuarà la negociació amb la Unió Europea, la qual cosa ens obliga a reflexionar sobre el futur del país. Sigui quin sigui el resultat de les reunions que s’aniran organitzant, no podem obviar que una font important d’ingressos per a les nostres finances públiques es veurà impactada. Certament, alguns altres vessants del conveni que s’atorgarà, tard o d’hora, amb Brussel·les comportaran diferents modificacions del nostre ordenament jurídic. Entre altres, el principi de lliure circulació de les persones constitueix per al nostre petit país una dificultat afegida, a la qual caldrà fer front, certament mitjançant mesures planificades. Però aquesta transitorietat, tal com ho indica la seva denominació, serà transitòria –valgui la redundància–. No podem esperar, doncs, que s’acabin prenent les decisions escaients amb vista de protegir la nostra tranquil·litat històrica.

Més enllà, hem d’inventar i articular sense demora les solucions duradores que permetran substituir, almenys parcialment, els ingressos vinguts del tabac que aniran disminuint a poc a poc. Certament, els nostres negociadors han pogut aconseguir una moratòria d’uns 30 anys, però durant aquest període i a la seva fi, el resultat no serà altre que la reducció d’aquests ingressos públics. Queda doncs a càr­rec nostre promoure una diversificació de la nostra economia, de manera prudent però dinàmica. Ara bé, les dificultats inherents a aquesta tasca ens han de portar a dur a terme, en aquest àmbit, un treball en profunditat i seriositat. El diferencial fiscal mai serà l’única motivació dels nous inversors que necessitem. Els esforços, intensos, i que hem d’agrair, duts a terme en aquest àmbit fins a la data demostren la gran dificultat d’aquesta comesa que s’haurà d’accentuar. En el mateix moment, serà imprescindible enfortir els sectors tradicionals, que són el pal de paller de la nostra economia.

