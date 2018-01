Consolidació d'un projecte

Continuem tenint un pressupost eminentment social i les xifres ho demostren

Aquesta setmana es debatran al Consell General les esmenes a la totalitat al projecte de pressupost per a l’exercici 2018. El projecte de llei de pressupost és una de les lleis més importants que es debat al si del Consell General, ja que és l’eina bàsica per a l’execució de la tasca del Govern, i per tant és un reflex inequívoc del seu projecte. Aquest és el tercer pressupost de la present legislatura, i com els altres dos precedents, continua demostrant la consolidació del projecte Demòcrata, un projecte polític que es mostra més sòlid que mai, una virtut de la qual altres no poden fer gala i que és un element bàsic per tenir qualsevol possibilitat d’èxit. Un pressupost que recull les dotacions necessàries per tal de continuar fent front a les reformes estructurals, bàsiques per continuar amb el canvi de model de país que els Demòcrates vam iniciar ara fa més de 6 anys. Unes reformes que governs anteriors no van tirar endavant i que els Demòcrates sí que hem fet sense defugir la nostra responsabilitat, de la mateixa manera que farem amb aquelles que encara no han finalitzat. Un pressupost que continua apostant per la sostenibilitat pressupostària, situant el dèficit molt per sota del creixement esperat, cosa que fa que cada any ens allunyem més del límit d’endeutament establert a la regla d’or. A més, estem davant d’unes estimacions pressupostàries que els Demòcrates, a diferència dels governs anteriors, no només complim, sinó que millorem en les seves liquidacions. Bona mostra en són les liquidacions de tots els exercicis, i especialment la de l’any 2016, que per primera vegada en 20 anys presenta superàvit: d’això se’n diu fer una bona gestió dels comptes públics. Un pressupost que no persegueix el creixement econòmic en detriment del creixement social, ans al contrari, el creixement econòmic es posa al servei de les necessitats socials del nostre país. L’aposta de DA per la defensa del sistema de benestar social del nostre país és clara i aquest projecte de llei del pressupost, igual que els dos precedents, continua sent una eina per cobrir les necessitats socials dels nostres ciutadans, així com l’aposta per l’educació, l’ocupació, el medi ambient i la cultura. Continuem tenint un pressupost eminentment social i les xifres ho demostren.